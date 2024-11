21 días sin móvil, el reto al que se han enfrentado los alumnos de un instituto de Madrid: "Tuvieron que venir a rescatarme"

Es la segunda vez que estos adolescentes, por segundo año consecutivo, se enfrentan al 'reEs'. Es todo un reto: 21 días sin móvil. Esta vez son más días: el año pasado el reto solo duró una semana. Además, son más los que afrontarán eso de no llamar por teléfono en el recreo, ver vídeos en la red ni enviar o recibir un whatsapp.

En esta ocasión han participado 28 alumnos, pero también profesores, y no todos han podido acabarlo con éxito. Nayoa es una de las que lo ha conseguido. Nos comenta que "cambié mi teléfono móvilpor uno antiguo. Salí de casa con un monedero", dice entre risas. "Es algo extraño que no había vivido nunca". Pero nos reconoce que ha aprendido más de una lección: salir de casa tan ligera de equipaje, que diría el poeta.

"Tuve que ir preguntando a la gente, como antaño"

Nayoa acostumbrada a pagar con el móvil, a usar el GPS a diario y a mirar mensajes continuamente. Reconoce que estuvo nerviosa porque para ir a un sitio no sabía guiarse: "Tuve que ir preguntando a la gente, como antaño".

Esta joven escribió un diario donde refleja sus dificultades en el día a día. Un reto que no ha sido fácil, como comprobamos cuando entrevistamos a una profesora y le suena el móvil.

"Tuvieron que venir a rescatarme"

En un principio se apuntaron 28 personas y, después de 3 semanas, solo terminaron unos 15 el reto. 13 no aguantaron. Una prueba a la que también se sumaron algunos profesores para animar a los alumnos. Una de ellas nos confiesa que "he tenido momentos en los que he pensado en recuperarlo y dejarlo todo". Como cuando no pudo pagar en una gasolinera. "Tuvieron que venir a rescatarme", dice ahora bromeando.

Con los abuelos

El caso que nos comenta Víctor da qué pensar. Asegura que cuando fue a ver a sus abuelos, el hecho "de no tener el móvil me hizo escucharles mejor, valorar más el momento, como si fuese lo único válido". Nada de wassapear con amigos, mirar resultados de fútbol o fotos de las redes sociales. Lo importante, eran ellos. Escuchar, prestar atención a lo que se hace, se ve, se respira en el día a día sin tener interacción con ese mundo en el que a veces se nos hace una prisión.

"Se te hace raro, pero escuchar el sonido del metro o leer es muy gratificante también"

"Ir en el metro y ver cómo la gente está con el móvil y tú no", nos comenta uno de los que ha superado la prueba. "Se te hace raro, pero escuchar el sonido del metro o leer es muy gratificante también".

Un viaje al pasado no tan lejano que a algunos les llamó la atención tanto que ahora han decidido, una vez superado el reto, eliminar aplicaciones que consideran prescindibles. Son las cosas positivas de este reto llevado a cabo por algunos alumnos y profesores del Instituto San Juan de la Cruz de Pozuelo de Alarcón, Madrid.

