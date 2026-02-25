¿Por qué las alergias se disparan en febrero? Miles de personas ya sufren síntomas en pleno invierno

"Empiezo a estornudar bastante, me lloran los ojos muchísimo", nos dice Juan, alérgico desde hace años. "Me falta la respiración" o "tengo carraspera", nos dicen otros afectados. Miles de personas están empezando a notar síntomas en pleno mes de febrero, varias semanas antes de lo habitual.

¿El motivo? Las borrascas y la subida de los termómetros, que han sido un tándem perfecto para provocar una abrupta polinización de las cupresáceas o lo que es lo mismo, de los cipreses.

"Hemos pasado directamente de cero granos de polen a superar y triplicar los niveles reactivos", dice la doctora Pilar Lara, del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena. Es el caso de Jaén, que es la provincia más afectada, que ya se sitúa en los 1.232 granos por metro cúbico cuando el nivel reactivo es de 135 ( granos por metro cúbico), con lo que se ha multiplicado por ocho. Además, Cataluña es la región que en peor situación con Barcelona a la cabeza.

"Ha subido de golpe, ha sido un aumento muy brusco", nos comenta la doctora Elena Botey, jefe de Servicio Hospital Universitari Dexeus.

Se espera una primavera complicada

De momento, es el ciprés pero luego, cuando avancen los meses, vendrán los pólenes del plátano y del olivo. Nos espera una primavera muy complicada

Por eso los expertos recomiendan, además de la vacunación, tomar medidas preventivas "barrera", como usar gafas y mascarillas para reducir su impacto. También evitar estar al aire libre o no ventilar en las horas de mayor polinización sino hacerlo de forma controlada para reducir la exposición.

Además, a los pacientes asmáticos se les aconseja reducir la humedad en el hogar, utilizando por ejemplo, deshumidificadores. Eso sí, ante cualquier aumento de síntomas respiratorios, siempre consultar al especialista con el fin de ajustar el tratamiento.

Los niveles de polen ya se han disparado en muchos puntos de España donde está activado la alerta roja. Los expertos llevan tiempo advirtiendo de este cambio, pero este año el fenómeno está siendo especialmente visible.

Los alergólogos ya recomiendan empezar con la medicación. Y no olvidar que las vacunas, siguen siendo la mejor opción. El número de alérgicos ha aumentado más del 42,3% en los últimos años.

