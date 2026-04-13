Sanidad financia el primer medicamento inyectable contra el VIH como alternativa a la pastilla diaria

El Sistema Nacional de Salud (SNS) ya financia la primera profilaxis preexposición (PrEP) inyectable que se administra cada dos meses. Se trata de una alternativa a la pastilla diaria pensada para personas que son sexualmente activas en riesgo de contraer la infección, y que no logran mantener una adherencia constante al tratamiento oral.

En la rueda de prensa para presentar el fármaco, comercializado por ViiV Healthcare bajo el nombre de Apretude, se ha detallado que contiene cabotegravir de acción prolongada y se administra mediante inyección intramuscular. Está indicado para reducir el riesgo de infección por VIH-1 por vía sexual en adultos y adolescentes con alto riesgo, siempre en combinación con prácticas sexuales seguras. También es aconsejable para personas con problemas de adherencia a la PrEP oral diaria por problemas de salud mental o consumo problemático de drogas en un contexto de sexo.

La directora general de ViiV Healthcare, Christina Gabriel, ha detallado que los ensayos clínicos muestran que este nuevo fármaco reduce el riesgo de infección hasta en un 88 % frente a la PrEP oral convencional. En hombres que tienen sexo con hombres, la reducción fue del 66 %, mientras que en mujeres cisgénero alcanzó el 88 %. En la práctica real, con más de 7.000 usuarios en distintos países, la efectividad supera el 99 %. Además, se estima que la incorporación de este tratamiento podría suponer un ahorro de hasta 46 millones de euros en costes sanitarios en los próximos tres años.

Según los datos aportados por los médicos expertos en VIH, Ángel Rivero y Eva Orviz, en España viven unas 150.000 personas con el virus y cada año se registran alrededor de 3.000 nuevos diagnósticos, más de la mitad en fases tardías. Una situación que, según los especialistas, confirma que el VIH sigue siendo un problema de salud pública no resuelto.

La directora general de ViiV Healthcare en España y Portugal ha explicado que, si bien la PrEP oral, disponible en España desde 2019 y que cuenta con 34.309 usuarios, es eficaz, "se necesita una alta adherencia para que la protección sea adecuada", mientras que la opción inyectable simplifica el seguimiento. En los estudios, más del 90 % de los pacientes mantuvo correctamente las dosis, y la mayoría prefirió esta vía frente a la oral.

En cuanto a la seguridad, los especialistas destacan que en los ensayos no se han detectado señales de toxicidad renal u ósea. Los efectos secundarios se limitan, en general, a reacciones leves o moderadas en el punto de inyección, que tienden a disminuir con el tiempo.

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