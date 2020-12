Reuniones de Navidad sin allegados, el test más seguro contra el coronavirus

Una mesa sin allegados. Es la recomendación que hacen los expertos para evitar los contagios por coronavirus de cara a las próximas fiestas. Calificándolo como el test más seguro, aconsejan que las reuniones de Navidad sean únicamente entre convivientes y se evite la presencia de 'allegados'.

Estos meses de pandemia han venido especialmente marcados por la distancia entre familiares y amigos, y las fiestas de Navidad son la excusa perfecta para el reencuentro. Por ello, muchos piensan que la realización de pruebas de detección del coronavirus son el método perfecto para prevenir los contagios.

Para ello existen varias técnicas: una PCR, un test de antígenos o una prueba de seroprevalencia que aseguren un resultado negativo y permitan disfrutar de una Navidad sin coronavirus. No obstante, los expertos insisten en lo contrario y advierten que el test más seguro es reunirse solo entre convivientes.

Así lo ha dicho la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, María del Mar Tomás, que afirma que "no hay ninguna técnica que sea cien por cien segura" y que, además, los test dependen del momento en que se hace, de quién lo hace y de cómo lo hace.

"Que te hagas un test te dará una probabilidad, pero depende de quién te lo hace, de cómo te lo hace, del test, del momento en el que te lo hagas", asegura la experta. Por todo ello, desaconseja hacerse una prueba con el objetivo de ir "seguros" a las reuniones de Navidad si no se tienen síntomas.

Una Navidad sin allegados para evitar el coronavirus

La fórmula más segura para una Navidad sin coronavirus es reunirse solo entre convivientes. Es la principal recomendación que hacen los expertos, aunque también resaltan otros consejos en caso de que otros familiares o allegados estén también presentes en las reuniones.

Estas son respetar la distancia de seguridad, mantener siempre una ventilación adecuada o celebrar las reuniones en espacios abiertos, así como la higiene y el uso de la mascarilla. A todo esto, Tomás añade la realización de una especie de cuarentena previa para ir sobre seguro. Es decir, tener el "mínimo contacto social" entre los 5 y los 7 días previos a la reunión.

A sus declaraciones se suman las del portavoz de coronavirus de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros, que también desaconseja el uso de los test de coronavirus como "mecanismo para asegurar una cena tranquila".

Además, matiza el término de conviviente como aquellos que conviven en una misma casa. "Por poner un ejemplo, alguien que va a ver a sus padres a diario pero tiene una vida aparte porque trabaja en una oficina con 40 personas, eso no es un conviviente aunque vaya a ver a diario a sus padres", explica.

El test de anticuerpos, el más desaconsejable

De acuerdo a las declaraciones de los expertos, el test de anticuerpos de coronavirus que ha empezado a distribuirse en las farmacias para el autodiagnóstico es el más desaconsejable de todos por su falta de "fiabilidad diagnóstica".

Con esta prueba se informa del estado inmunitario, pero no detecta el coronavirus en el momento ni las posibilidades de contagio. Además, no garantiza si una persona está infectada o si "estás libre o no del coronavirus, lo que puede provocar una falsa sensación de seguridad", continúa Armenteros.

Los test de antígenos son poco fiables en asintomáticos

En el caso de los tests rápidos de antígenos, que ofrecen un resultado en unos 15 minutos, "dan mayor fiabilidad y sensibilidad para identificar si alguien está enfermo", advierte el experto. Sin embargo, alerta que no es una evidencia científica clara para los asintomáticos. "Un resultado negativo no te garantiza cien por cien que no estés infectado y no contagies", aclara.

"Es un test más fiable pero estamos en lo mismo, si nos dice que no se tiene nada no se tiene, pero eso no quiere decir que en un periodo de días o de horas no se vaya a manifestar la infección", concluye Armenteros.

La PCR es la prueba más fiable para la detección del coronavirus

Los expertos coinciden en que la prueba PCR es la más fiable para la detección del coronavirus. Su diagnóstico, que se obtiene entre las 24 y las 48 horas, es capaz de detectar cantidades más pequeñas del coronavirus, por lo que logra identificarlo en las primeras fases de la infección.

De cara a la Navidad, algunas organizaciones han solicitado al ministerio de Sanidad que imponga unas "directrices claras" por el aumento de la demanda de estas pruebas.