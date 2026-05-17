La UE rechaza un lote de aceitunas de Marruecos por exceso de plomo

El Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) de la Comisión Europea ha interceptado un envío de aceitunas verdes deshuesadas procedentes de Marruecos a su entrada en las aduanas europeas. En el envío, que iba destinado al mercado neerlandés, se han detectado niveles de plomo que superan el límite máximo permitido en la Unión Europea.

Según el Aviso n.º 2026.4142, las autoridades neerlandesas informaron el 12 de mayo de 2026 del hallazgo de una concentración de plomo de 0,158 mg/kg, mientras que el límite permitido por la UE es de 0,10 mg/kg, superando así las normas establecidas. El sistema europeo ha detallado que la detección se produjo como parte del autocontrol del producto por parte de la empresa, antes de que las autoridades competentes clasificaran la situación como de "riesgo grave". Cabe destacar que se ha activado el aviso inmediatamente para interceptar el lote e impedir su comercialización.

Incidencia recurrente

Esta incidencia no se trata de un hecho aislado, ya que desde el inicio de 2026 Marruecos ha hecho saltar las alarmas en los puertos europeos en ocho ocasiones. Entre otros, el pasado mes de abril se detectó la presencia de histamina en unos filetes de sardina congelada, mientras que en febrero, Sanidad detectó la presencia de tres plaguicidas/pesticidas diferentes en un lote de pimientos picantes frescos.

También se registró un hecho similar en septiembre del 2023, cuando el RASFF emitió otra alerta sobre la venta en España de unas aceitunas procedentes de Marruecos. En este caso, el motivo era por el elevado nivel de un pesticida no autorizado en la UE.

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