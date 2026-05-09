Alerta sanitaria en la prisión de Valdemoro por la aparición de chinches

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de la aparición de chinches en el módulo 9 del Centro Penitenciario Madrid III, y ha pedido a la dirección del centro una actuación urgente para acabar con la plaga.

Según denuncia el sindicato, los funcionarios han encontrado chinches en distintas dependencias de uso laboral, como la cabina del módulo y los baños del personal. Incluso aseguran que han tenido que eliminarlos en repetidas ocasiones, al aparecer sobre mesas, sillas y otros elementos del mobiliario.

CSIF considera que esta situación está afectando a las condiciones de trabajo dentro de la prisión, y advierte de las posibles consecuencias para la salud de los empleados.

Así afectan los chinches a la salud

Entre los riesgos mencionados se encuentran las picaduras, posibles reacciones alérgicas, el aumento de estrés y preocupación entre los trabajadores. Además, el sindicato critica que las medidas previstas por el centro para el próximo 13 de mayo, centradas en plastificar parte del mobiliario antes de realizar la desinsectación, resultan insuficientes para solucionar el problema.

Por todo esto, la organización reclama una revisión completa de las zonas afectadas y de las áreas cercanas, la intervención de empresas especializadas en control de plagas, y un seguimiento posterior que garantice que los insectos no vuelvan a aparecer. El CSIF también solicita una mayor información hacia los empleados, sobre las actuaciones que se lleven a cabo.

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Hace tan solo un año ocurría una noticia similar, pero esta vez en el Hospital Regional de Málaga, donde se encontraba una plaga de chinches en la unidad de Cardiología. Fue el Sindicato de Enfermería (SATSE) el encargado de denunciar la situación, afirmando que cinco profesionales registraban picaduras por parte de estos artrópodos.

Tras varias evaluaciones para identificar la causa del brote, se procedió al traslado de los pacientes y a la fumigación de la unidad.

Aunque al sindicato le constan algunas bajas de profesionales "con picaduras llamativas", lo cierto es que no pudieron confirmar que este fuera el motivo de la ausencia en su labor profesional. Al respecto, el centro hospitalario matizó que "no se había registrado ninguna baja relacionada con esta situación".

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