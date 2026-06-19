Avance médico
Un robot revolucionario opera con una sola incisión y permite recuperaciones muy rápidas
Es la primera cirugía pediátrica con el robot SHURUI que se realiza en Europa. El Hospital Vall d'Hebron ha realizado una operación a un niño de 12 años con este nuevo método menos invasivo.
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Ylias de 12 años pasó por quirófano hace 2 semanas porque uno de sus riñones tenía problemas, ahora ya piensa en volver a jugar a fútbol. Su recuperación ha sido muy rápida y sonríe al explicarnos que le ha operado un robot. Él ha sido el primer niño al que se le ha realizado una cirugía pediátrica con la ayuda del robot Shurui, de la compañía china Surgerii Robotics, que realiza una sola incisión y permite recuperaciones “expres”.
Un robot que realiza una única incisión
El nuevo sistema es de un solo puerto, es decir, que la cámara y el instrumento quirúrgico se introduce por un único acceso y así se reducen las múltiples incisiones de los robots convencionales. La cirugía realiza una sola incisión y no varias como se hace con otros sistemas. Hasta ahora, los robots eran “multipuertos” y los profesionales tenían que hacer diversas incisiones. Con el nuevo método el dolor es menor y la recuperación es más rápida. Así lo explica el doctor Marino Asensio, jefe de Urología pediátrica del centro “cuando nos comentaron que tendríamos el robot monopuerto nos entusiasmó” porque nos iba a permitir “trabajar haciendo el menor daño posible, con una rápida recuperación y limitando las estancias hospitalarias”. Algo muy importante en pacientes menores porque “cuando un niño está hospitalizado, toda la familia lo está y cuanto más rápido se recupere mejor para recuperar también la dinámica familiar”.
Robot revolucionario
A pesar del nombre, los robots quirúrgicos no operan de forma autónoma, sino que es el cirujano quien dirige la intervención desde una consola. Desde allí, dispone de una visión tridimensional del interior del paciente, ampliada hasta “diez veces” y manipula los instrumentos con una precisión milimétrica. El doctor David Virós, presidente de la Comisión de Cirugía robótica del Hospital, explica: “estos sistemas permiten acceder a zonas reducidas y abordar cirugías complejas con menos estrés físico, eliminando factores como el temblor o el cansancio postural”.
Recuperación “expres” y precisión
El pequeño Ilyas sabe que gracias a este robot ha podido volver a casa muy pronto. La incisión ha sido de apenas 2 centímetros y medio y hoy, mientras pasa consulta con sus doctores, nos cuenta que “esta tarde ya quiere volver a ir a jugar a fútbol”. El nuevo sistema se está utilizando en Cirugía Pediátrica, Urología y Cirugía General del hospital, y permitirá hacer entre 300 y 350 cirugías robóticas adicionales cada año, que se suman a las 1.000 que se hacen actualmente.
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