¿Debemos preocuparnos por las garrapatas? Las claves sobre la fiebre hemorrágica Crimea-Congo en '3x3N'

El primer caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo detectado este verano en España ha vuelto a poner el foco sobre un pequeño parásito que cada vez genera más preguntas. ¿Todas las garrapatas transmiten enfermedades? ¿Qué hay que hacer si nos pican? ¿Cómo podemos protegernos?

Estas son algunas de las cuestiones que aborda el nuevo episodio de '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias, que analiza el riesgo real de las picaduras de garrapata, desmonta los principales bulos y repasa las medidas de prevención recomendadas por los expertos.

Se ha detectado el primer caso confirmado en Salamanca, un hombre de 68 años que permanece ingresado tras contraer la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo después de sufrir una picadura.

Este nuevo episodio de '3x3n' responde a una pregunta que muchos se hacen: ¿debemos preocuparnos? La coordinadora de Sociedad de Antena 3 Noticias, María Catón, explica que las garrapatas pueden transmitir principalmente dos enfermedades: la enfermedad de Lyme, mucho más frecuente, y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, una infección muy poco habitual, pero potencialmente grave. Además, repasa cuáles son las zonas de España con mayor incidencia y por qué determinadas condiciones ambientales favorecen la presencia de estos parásitos.

La mirada también se dirige a Europa. Sonia Calvo, jefa de Internacional, analiza cómo algunos países como Austria y Alemania han conseguido mantener estas enfermedades bajo control gracias a sistemas de vigilancia, campañas de información, protocolos médicos e incluso nuevas tecnologías como drones con inteligencia artificial para monitorizar las zonas de mayor riesgo.

El episodio dedica un espacio a reconocer los síntomas que pueden aparecer tras una picadura y que, en ocasiones, pueden confundirse con otras enfermedades comunes como la gripe, la COVID o un golpe de calor. Vicente Ibáñez, redactor del área de Sociedad, recuerda que la aparición de fiebre, cansancio o dolores musculares tras una picadura debe ser motivo de consulta médica.

La prevención ocupa un lugar central en esta nueva entrega de '3x3N'. El videopodcast recoge las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para reducir el riesgo durante las actividades al aire libre: vestir ropa larga y de colores claros, utilizar repelentes, caminar por el centro de los senderos y revisar cuidadosamente el cuerpo al regresar de zonas con vegetación.

Además, explica cómo debe retirarse correctamente una garrapata si llega a adherirse a la piel: utilizando unas pinzas finas, sin aplicar aceite, alcohol ni calor, y evitando remedios caseros que pueden aumentar el riesgo de infección.

El programa también desmonta algunos de los mitos más extendidos. No todas las picaduras provocan enfermedades, no es recomendable intentar desprender la garrapata con sustancias como aceite o alcohol, y el riesgo no se limita únicamente al campo, ya que estos parásitos también pueden encontrarse en parques, jardines y otras zonas verdes urbanas.

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