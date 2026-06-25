El peligro de los tratamientos dentales se hacen virales en las redes: "Sin supervisión de un profesional hay riesgos para nuestra salud"

La estética dental es un dolor de cabeza para muchos: "Claro me gustaría tenerlos más blanquitos", "te da cierto grado de confianza tener una boca sana". Y hay quien recurre directamente a remedios al alcance de la palma de su mano. Se trata de fórmulas elaboradas en casa, o productos que inundan las redes sociales.

Buceamos en las red y nos encontramos opciones de todo tipo. Desde "recetas dentales" elaboradas en la cocina de cada casa, hasta fundas online, cintas blanqueadoras, anticaries... Pero, ¿son todos seguros? ¿Es recomendable utilizarlos?

Nos atiende en su clínica de Valencia 'SonrisaBonita' el Doctor Germán Gómez: "Por Internet, los tratamientos más extendidos son blanqueamientos dentales y esos tratamientos a veces pueden dañar el esmalte. También encontramos remedios contra la caries. Pero, en realidad, y eso se ha demostrado científicamente, tienen nula efectividad contra la caries".

Este tipo de oferta suele prometer resultados rápidos y fórmulas mágicas que transforma la dentadura de la noche a la mañana. Este impacto rápido, dice, puede tener graves consecuencias: "Algunos de estos tratamientos caseros pueden dañar el esmalte, otros pueden dañar la encía. De hecho, cuando se quieren mover dientes de una manera muy brusca, pueden incluso hacer que el hueso o la encía se retraiga y entonces los dientes se suelten".

Algunos usuarios intentan informarse en internet y corroborar si pueden o no resultarles de ayuda. Pero, los profesionales insisten en que cada caso es muy particular y que siempre es necesaria la valoración de un dentista: "Los síntomas que la gente siente no siempre vienen de la misma causa. Es importante diagnosticar la causa y eso solo lo puede hacer un profesional. Hay que tener en cuenta, que el dentista sabe tu situación y él te va a aconsejar si puedes utilizar ese tratamiento casero sin ningún riesgo o no". Recurrir a las manos de un profesional dicen puede ayudarnos a evitar un peor diagnóstico.

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