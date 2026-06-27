Viajar ayuda a envejecer más despacio

Muchos ya habrán hecho la maleta o estarán a punto de hacerla con la vista puesta en las ansiadas vacaciones. Algunos viajarán a miles de kilómetros y otros se quedarán más cerca. Sea como sea, ¿el objetivo principal para la mayoría? Desconectar y descansar.

Según varios estudios, viajar —ya sea lejos o a la vuelta de la esquina— tiene numerosos beneficios para la salud. Uno de ellos es que ayuda a envejecer más despacio.

"Cuando viajamos se activan en nuestro cerebro una serie de neurotransmisores, como la dopamina o la noradrenalina, que favorecen un estado de bienestar. Además, la gente suele viajar con personas a las que aprecia y esa es una de las mayores fuentes de felicidad. Esto aumenta la oxitocina y reduce el cortisol", explica a Antena 3 Noticias Salud Porras, directora del Departamento de Psicología de la Universitat CEU Abat Oliba.

Según los expertos, conocer lugares nuevos, salir de la rutina y tener una motivación ayudan a reducir el estrés.

"Las novedades, la compañía y la expectativa de hacer algo que nos gusta favorecen la sensación de bienestar. Todos los procesos de neuroinflamación crónica relacionados con el envejecimiento prematuro y el deterioro de los tejidos, incluida la piel, avanzan más despacio. Así que envejecemos más lentamente. A menos estrés, menos desgaste. No es que viajar rejuvenezca, pero sí contribuye a que ese desgaste sea más lento", añade la especialista.

Los viajeros afirman que viajar también aporta conocimientos, abre la mente y, para muchos, supone una auténtica aventura. Para Julio, de 78 años, es una de sus grandes aficiones: "Salir de la rutina y la motivación de conocer cosas nuevas cuando viajas son un aliciente y me hacen sentir joven".

Belén, de 62 años, ha recorrido medio mundo y asegura que viajar le aporta mucha energía: "Para mí es vida. Ahorro todo el año para viajar. Lo que más me gusta es conocer culturas diferentes".

Los profesionales coinciden en que romper con la rutina disminuye la ansiedad y favorece un estado de bienestar que comienza incluso antes de partir, durante la planificación del viaje.

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