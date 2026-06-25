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La Comisión Europea aprueba 'Cenrifki', un nuevo y prometedor fármaco contra la esclerosis múltiple

A partir del año 2027, los más de 50 mil enfermos de esclerosis múltiple que hay en España podrán empezar a consumirlo mediante vía oral.

Investigadores

El nuevo medicamento contra la ELA conocido como 'Cenrifki' llegará a España en 2027 | Antena 3 Noticias

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Pepe Ribas
Publicado:

La Asociación Española de Esclerosis Múltiple ha anunciado a través de su web que la Comisión Europea ha aprobado 'Cenrifki', un nuevo medicamento en la lucha contra la esclerosis múltiple secundaria progresiva sin brotes y estará disponible para mediados del 2027 y se administrará por vía oral. Este nuevo medicamento se convierte en el primero aprobado en Europa para pacientes con un tipo de esclerosis que empeora de forma gradual, incluso cuando no se han producido brotes recientes. La meta del fármaco es ayudar a ralentizar el avance de la enfermedad y retrasar la pérdida de movilidad o autonomía de los enfermos de esclerosis.

Sanofi, la farmacéutica francesa detrás del nuevo medicamento

La farmaceútica francesa Sanofi ha sido la que ha logrado la aprobación del fármaco por parte del ejecutivo europeo de salud. El medicamento busca tratar la esclerosis múltiple secundaria progresiva sin brotes en los últimos dos años. Fue a través del estudio 'HERCULES', donde se descubrió que el fármaco 'Cenrifki' retrasaba de forma significativa la progresión de la discapacidad en la esclerosis múltiple secundaria progresiva no recurrente.

'Cenrifki' llegará Alemania en 2026

Sanofi comercializará Cenrifki en Alemania este mismo año mediante una estrecha colaboración entre los equipos médicos locales, los especialistas en esclerosis múltiple y sus pacientes, todo ello respaldado por el preceptivo Programa de Gestión de Riesgos y un sólido Programa de Apoyo al Paciente.El fármaco se administra una vez al día con una comida, y el tratamiento debe ser iniciado y supervisado por un médico con experiencia en el manejo de la esclerosis múltiple. Cenrifki también ha sido aprobado en Australia para el tratamiento de esta patología y para ralentizar la discapacidad en ausencia de brotes, así como en los Emiratos Árabes Unidos para pacientes sin brotes en los últimos dos años.

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