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La muerte de una niña por meningitis activa en Ourense el protocolo de prevención

La Consellería ha informado que han puesto en marcha un dispositivo de control y prevención para estudiar sus contactos con familiares y personas cercanas.

Sanitario vacuna Imagen de archivo

La muerte de una niña por meningitis activa en Ourense el protocolo de prevención | Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Jesús Prego Domínguez, jefe de epidemiología de la Xunta de Galicia, ha detallado que la Consellería de Sanidad ha puesto en marcha un protocolo de prevención ante las "elevadas sospechas" de que una menor de 11 años haya fallecido en Ourense por una infección meningócica invasora.

A la espera de la confirmación de los análisis clínicos, la Consellería de Sanidad ha informado en un comunicado de que ha puesto en marcha un dispositivo de control y prevención ante el riesgo de que sus familiares y otras personas cercanas puedan haber resultado contagiadas.

Protocolo activado

En este contexto, la Dirección Xeral de Saúde Pública ha aplicado el procedimiento previsto para este tipo de situaciones. Entre las medidas aplicadas, figuran la de establecer un control de las personas que han tenido "contactos estrechos" con la víctima, ya que la bacteria se transmite por las secreciones respiratorias de la persona enferma y puede afectar a los que han tenido un contacto de proximidad con ella en los últimos días, por lo que deben someterse a una "profilaxis antibiótica", según ha indicado Prego Domínguez.

El protocolo incluye además la recomendación de quimioprofilaxia antibiótica, destinada a cortar la cadena de contagios, al impedir la transmisión en las 24 horas siguientes a su administración. Paralelamente, se revisa el “estado vacunal” de las personas consideradas contactos estrechos, con el fin de completarlo en caso de que sea preciso. “Esto se llevó a cabo con la mayor rapidez posible para evitar la posibilidad de casos secundarios”, ha señalado Prego.

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Seis intervenciones quirúrgicas, con la amputación de sus piernas y su brazo izquierdo, parece que el estado clínico de Gorka es "estable".

A pesar de la gravedad de su situación inicial, en ningún momento ha dado un paso atrás. No ha habido infecciones ni retroceso”. Cada paso “ha sido hacia adelante”, contaba su madre en una entrevista en Diario de Navarra.

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