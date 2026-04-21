El Vall d'Hebron reduce a un 17% las muertes al año de pacientes mayores que sufren una fractura

María Dolors tiene 81 años y es de Barcelona. Hace unos días iba camino al teatro cuando se tropezó y se fracturó el fémur. En menos de 48 horas fue operada en el hospital Vall d'Hebrón. “Me operaron muy rápido, ahora poco a poco voy haciendo rehabilitación, muy lentamente, pero estoy bien” relata la paciente.

Este centro sanitario ha reducido a un 17% las muertes al año de pacientes mayores que sufren algún tipo de fractura operando de forma precoz. Los facultativos constatan que de esta forma el paciente se puede recuperar mejor, empezar antes la rehabilitación y la estancia en el hospital es menor.

“El hecho de estar encamado aumenta la aparición de enfermedades y complicaciones como neumonías, infecciones de orina, etc. que pueden retrasar la cirugía, así como el hecho de aumentar la propia mortalidad. Por eso aquí, el reto es operar antes de las 48 horas", cuenta Jordi Teixidor Serra, cirujano ortopédico y traumatólogo de Vall d'Hebrón y jefe clínico de la unidad de traumáticos.

El menor tiempo de ingreso posible

Este avance se debe a queeste hospital ha consolidado su modelo de asistencia con un equipo multidisciplinar. El Área de Conocimiento del Paciente Frágil Traumático cuenta con un equipo integrado por médicos y médicas de diferentes especialidades —traumatólogos, anestesistas, internistas, rehabilitadores y geriatras—, así como enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y fisioterapeutas. “Este área tiene un equipo muy bien estructurado que intenta aportar su conocimiento para que estos pacientes estén ingresados el tiempo mínimo indispensable necesario y que luego puedan retornar lo mejor posible y en las mejores condiciones", relata Consuelo Álvarez, adjunta a la dirección de Enfermería del Hospital Vall d'Hebrón

Ahora, una vez el paciente entra al área de urgencias, todas las visitas que se hacen están coordinadas.

"Es primordial conseguir que esté óptimo para poderlo operar y que esté lo más estabilizado posible, que tenga una coagulación adecuada para poder intervenirlo, prevenir las complicaciones que pueden aparecer después”, explica Carmen Alemán, jefa de sección del servicio de Medicina Interna del Hospital.

"El delirio es un cuadro confusional que aparece durante el ingreso muy a menudo en personas mayores cuando se les saca de su entorno y hay un estrés. Aquí sabemos cuáles son las cosas que lo desencadenan y sabemos que hay muchos factores que lo pueden prevenir", añade. Por ello el hospital permite que los familiares del paciente puedan acompañarlo en todo momento para que se sienta ubicado al máximo.

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