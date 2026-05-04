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Sanidad retira una colonia para bebés de Suavinex por contener alérgenos no declarados

El producto no indicaba en su etiquetado varios alérgenos que contenía por encima del límite permitido.

Dos beb&eacute;s

Dos bebésPexels

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de una colonia para bebés de la marca Suavinex tras detectar un problema en su etiquetado.

Se trata del producto 'Suavinex Baby Cologne Memories', que contiene varias sustancias potencialmente alergénicas, como el limonene, linalool y geraniol, en niveles superiores a los permitidos sin que aparezcan indicadas en la lista de ingredientes. Según la Aemps, esta falta de información puede suponer un riesgo importante para la salud, especialmente en personas sensibles y más aún al tratarse de un producto dirigido a bebés.

El lote afectado es el número 24100513. La normativa de productos cosméticos obliga a declarar estos alérgenos cuando superan una concentración del 0,001%, algo que no se ha cumplido en este caso.

Sanidad ha informado de que la empresa ya ha comenzado a retirar el producto de las tiendas y a gestionar la devolución de las unidades vendidas. Además, la Aemps ha trasladado la alerta a las comunidades autónomas para facilitar su difusión y control.

Además, a principios del mes de abril también ordenó retirar otro producto cosmético tras detectar un problema de seguridad. En este caso, era un lote de la crema solar 'Agrado SPF 50', concretamente el número 41997300 en envases de 100 mililitros.

Los análisis revelaron la presencia de benzofenona, una sustancia no permitida en este tipo de productos. Aunque la Aemps aclara que no se ha añadido de forma intencionada, sino que es una impureza, considera que la cantidad detectada supone un riesgo para la salud.

Por este motivo, se activó el protocolo de seguridad, con la retirada del lote afectado y la paralización de su venta en todos los puntos de distribución.

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