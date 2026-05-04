¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia la enfermedad que ha dejado tres muertos en un crucero?

Tres personas han muerto y varias más permanecen bajo vigilancia médica tras detectarse un brote de hantavirus en un crucero, que había zarpado el pasado 20 de marzo desde Ushuaia (Argentina) rumbo a Cabo Verde y con destino final en las Islas Canarias.

El suceso ha generado preocupación internacional por la rápida evolución de la enfermedad y las dificultades para controlar posibles contagios en un entorno cerrado como el de un barco.

El primer caso se registró durante la travesía atlántica. Un pasajero de 70 años comenzó a presentar síntomas compatibles con una infección respiratoria grave, que inicialmente fueron confundidos con una gripe.

Su estado empeoró rápidamente y falleció a bordo. Días después, su esposa, que había estado en contacto estrecho con él, desarrolló síntomas similares y murió tras ser evacuada de urgencia a un hospital. Una tercera víctima falleció en circunstancias parecidas, lo que llevó a activar protocolos sanitarios internacionales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos un caso ha sido confirmado mediante pruebas de laboratorio, mientras que otros cinco permanecen bajo sospecha. En total, seis personas han sido afectadas, entre ellas un paciente que continúa hospitalizado en estado grave en Sudáfrica. Las autoridades sanitarias han iniciado un seguimiento exhaustivo de todos los pasajeros y tripulantes para detectar posibles nuevos casos.

El brote ha obligado a coordinar evacuaciones médicas en alta mar, establecer controles sanitarios en los puertos previstos y aplicar medidas de aislamiento preventivo.

El barco permanece bajo supervisión mientras expertos en epidemiología tratan de determinar el origen exacto del contagio. Una de las hipótesis principales apunta a la posible presencia de roedores infectados a bordo o en alguna de las escalas realizadas durante el viaje.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores. Los humanos pueden infectarse al inhalar partículas contaminadas procedentes de la orina, heces o saliva de estos animales, o al entrar en contacto directo con superficies contaminadas. Aunque en la mayoría de los casos no se transmite de persona a persona, algunas variantes registradas en América del Sur han mostrado cierta capacidad de contagio entre humanos, lo que aumenta la preocupación en este caso.

Los síntomas suelen aparecer entre una y seis semanas después de la exposición. En una primera fase, la enfermedad se manifiesta con fiebre, dolor muscular, fatiga y malestar general.

Sin embargo, puede evolucionar rápidamente hacia una fase grave con dificultad respiratoria, acumulación de líquido en los pulmones e insuficiencia respiratoria. La tasa de mortalidad en los casos más severos puede alcanzar hasta el 38%.

Este incidente coincide con un aumento reciente de casos de hantavirus en Argentina, donde las autoridades ya habían emitido advertencias sanitarias en algunas regiones. La OMS continúa monitorizando la situación y colaborando con los países implicados para contener el brote.

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