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Los trece españoles ingresados en el Gómez Ulla vuelven a dar negativo en hantavirus

Fuentes del Ministerio de Sanidad han informado que podrán flexibilizar sus medidas de aislamiento.

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A bus transports the 14 Spaniards evacuated from the hantavirus-affected ship to the Gómez Ulla Hospital in MadridEUROPAPRESS

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Los trece pasajeros españoles que estuvieron en el crucero 'MV Hondius' y dieron negativo en su primera PCR han vuelto a dar el mismo resultado en su segunda prueba, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Todos ellos, junto con el positivo, ingresaron en el Hospital Gómez Ulla hace más de una semana. Desde entonces se les ha realizado dos pruebas. Con el resultado de esta última, las misma fuentes han señalado que se flexibilizarán las medidas de aislamiento.

En esta línea los trece podrán salir de sus habitaciones y acceder a las zonas comunes de la planta, además de recibir la visita de familiares, según recoge el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública la semana pasada. Para ello se mantendrán las medidas de protección y prevención establecidas.

Durante las próximas semanas se les seguirá realizando PCR, y en el caso de que continúen siendo negativas y no aparezcan síntomas, podrán abandonar el aislamiento en el Gómez Ulla y continuar la cuarentena, siempre que hayan transcurridos los 28 días desde la fecha de exposición al virus.

En sus domicilios continuarían evaluando las condiciones de la cuarentena y, en función de la evolución de la situación epidemiológica del hantavirus, la Comisión de Salud Pública actualizaría su protocolo.

Situación del positivo

Por su parte, el único ciudadano español que ha dado positivo en hantavirus y presentado síntomas evoluciona favorablemente. Este lunes cumple una semana desde que ingresó en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla.

Se trata de un hombre de 70 años que, hasta su recuperación clínica, permanecerá en la Uatan.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el resultado de la prueba y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el resultado de la prueba en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

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La OMS mantiene que el riesgo de hantavirus es "bajo" y confirma el aislamiento de todos los pasajeros del crucero

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May 10, 2026, Madrid: The bus transporting the 14 Spaniards from the hantavirus ship upon their arrival at the Gómez Ulla Hospital in Madrid - Le bus transportant les 14 Espagnols qui avaient été évacués du navire touché par le hantavirus Ã  leur arrivée Ã  l'hÃ´pital Gómez Ulla de Madrid,Image: 1097978589, License: Rights-managed, Restrictions: * Belgium, France, Germany Rights Out *, Model Release: no, Credit line: Antonio Navia / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for S...

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