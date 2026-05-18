Los trece españoles ingresados en el Gómez Ulla vuelven a dar negativo en hantavirus

Los trece pasajeros españoles que estuvieron en el crucero 'MV Hondius' y dieron negativo en su primera PCR han vuelto a dar el mismo resultado en su segunda prueba, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Todos ellos, junto con el positivo, ingresaron en el Hospital Gómez Ulla hace más de una semana. Desde entonces se les ha realizado dos pruebas. Con el resultado de esta última, las misma fuentes han señalado que se flexibilizarán las medidas de aislamiento.

En esta línea los trece podrán salir de sus habitaciones y acceder a las zonas comunes de la planta, además de recibir la visita de familiares, según recoge el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública la semana pasada. Para ello se mantendrán las medidas de protección y prevención establecidas.

Durante las próximas semanas se les seguirá realizando PCR, y en el caso de que continúen siendo negativas y no aparezcan síntomas, podrán abandonar el aislamiento en el Gómez Ulla y continuar la cuarentena, siempre que hayan transcurridos los 28 días desde la fecha de exposición al virus.

En sus domicilios continuarían evaluando las condiciones de la cuarentena y, en función de la evolución de la situación epidemiológica del hantavirus, la Comisión de Salud Pública actualizaría su protocolo.

Situación del positivo

Por su parte, el único ciudadano español que ha dado positivo en hantavirus y presentado síntomas evoluciona favorablemente. Este lunes cumple una semana desde que ingresó en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla.

Se trata de un hombre de 70 años que, hasta su recuperación clínica, permanecerá en la Uatan.

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