Implantan el primer corazón artificial permanente a un paciente en España

Pedro vive con dos corazones. El suyo, al que apenas le quedan fuerzas, y el que le une a la vida. Hoy camina, sube escaleras y es completamente autónomo gracias al primer implante definitivo en España de un corazón artificial. "Las mujeres cuando dan a luz salen del hospital con un bebé y yo con esto... que funciona con baterías que tienen autonomía para doce horas", cuenta Pedro. Su cordón umbilical es un cable que le une a esta consola.

A sus 67 años, la opción de un trasplante era inviable. Cirujanos del Hospital 12 de Octubre le plantearon la única solución posible. Se necesitaron cinco horas de intervención para colocar este dispositivo con éxito. "Estos dispositivos, a diferencia de un trasplante, no tienen posibilidad de rechazo, así que el paciente no tiene que tomar medicación", confirma el cirujano cardíaco Enrique Pérez de la Sota. Una vez implantado, el dispositivo no necesita más ajustes y funciona con energía eléctrica o con baterías. Tan sólo precisa saber manejar el pequeño ordenador que le mantiene conectado a la vida.