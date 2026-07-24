La boca seca puede ser uno de los primeros síntomas de deshidratación

Muchas personas comienzan a notar que necesitan beber agua constantemente, se despiertan con la boca pegajosa o sienten dificultad para tragar. Lo atribuyen al aire acondicionado o al calor. Sin embargo, según el Dr. Jorge Escobar, especialista en Odontología Biológica e Integrativa, este síntoma puede ser la primera señal de que el organismo está empezando a sufrir los efectos de las altas temperaturas. "Uno de los primeros signos de deshidratación suele aparecer en la boca. La reducción de saliva favorece la aparición de caries, infecciones e inflamación de las encías, aunque muchas personas no asocian estos problemas a una hidratación insuficiente".

Por qué la saliva es tan importante

La saliva desempeña un papel fundamental para mantener la boca sana. Además de facilitar la digestión y la deglución, protege los dientes frente a las bacterias, neutraliza los ácidos y ayuda a mantener el equilibrio del microbioma oral.

Cuando disminuye su producción, la boca pierde una de sus principales barreras naturales y aumenta el riesgo de desarrollar caries, infecciones o enfermedades de las encías.

Quiénes tienen más riesgo de sufrir boca seca

Las altas temperaturas favorecen la pérdida de líquidos a través del sudor, pero no es el único factor que puede reducir la producción de saliva. El consumo de alcohol y algunos medicamentos de uso habitual, como antihipertensivos, antihistamínicos o antidepresivos, también pueden provocar sequedad bucal.

Las personas mayores forman parte del grupo más vulnerable, ya que con la edad disminuye de forma natural la producción de saliva y, además, muchas siguen tratamientos farmacológicos que agravan este problema.

Cómo prevenir la sequedad bucal en verano

Los especialistas recomiendan mantener una hidratación constante durante todo el día, incluso sin sensación de sed, limitar el consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas, evitar el tabaco y acudir al dentista cuando la sensación de boca seca persista durante varios días.

Los expertos recuerdan que la salud oral está estrechamente relacionada con el resto del organismo y que detectar a tiempo este síntoma puede ayudar a prevenir problemas tanto en la boca como en el estado general de salud.

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