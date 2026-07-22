Segundo contagio humano de virus del Nilo en Villamanrique de la Condesa, en Sevilla

Andalucía suma un nuevo caso de virus del Nilo Occidental. La Junta ha confirmado el segundo contagio humano de la temporada, detectado en un vecino de Villamanrique de la Condesa, en Sevilla. El paciente comenzó con síntomas el pasado 13 de julio y el diagnóstico ha sido confirmado mediante una prueba PCR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Se trata de un caso leve, identificado gracias al sistema de vigilancia que mantiene activo la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias para detectar de forma precoz la circulación del virus.

Tras la confirmación del contagio, Salud Pública ha declarado a Villamanrique de la Condesa como área en alerta por la presencia del virus del Nilo Occidental. La medida estará vigente, como mínimo, hasta el 18 de agosto y conlleva un refuerzo de la vigilancia epidemiológica, el control de mosquitos y las campañas de información dirigidas a la población.

El Ayuntamiento deberá intensificar los tratamientos contra los mosquitos transmisores tanto en el núcleo urbano como en las zonas próximas donde puedan existir focos de cría.

Extremar precauciones para evitar las picaduras

Con este nuevo caso, ya son once los municipios andaluces que se encuentran en alerta por la circulación del virus. La mayoría están en la provincia de Sevilla, donde también se registró el primer caso humano de este verano, en Palomares del Río. Completan la lista Pulpí, en Almería, y Torredonjimeno, en la provincia de Jaén.

La Consejería explica que, por el momento, solo se han confirmado dos casos leves en Andalucía. Además, las pruebas realizadas a donantes de sangre han dado resultado negativo y no se ha detectado la presencia del virus ni en aves silvestres ni en équidos.

Eso sí, la vigilancia de mosquitos refleja un aumento progresivo de ejemplares capaces de transmitir la enfermedad, especialmente en varios municipios de la provincia de Sevilla.

Ante esta situación, Sanidad insiste en la importancia de extremar las precauciones para evitar las picaduras. Recomienda utilizar repelentes, vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, instalar mosquiteras y eliminar cualquier acumulación de agua estancada, ya que son los principales lugares de cría de los mosquitos.

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