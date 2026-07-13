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La pobreza farmacéutica, una realidad para muchas familias españolas: "Si es muy caro digo: 'No puedo'"

Se trata de una situación que afecta a más de dos millones de personas en nuestro país y ni siquiera aquellos cofinanciados por la seguridad social pueden asumir el coste.

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Medicarse o comer | Sinc

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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En España, cada vez más personas tienen que elegir entre comprar sus medicamentos o llenar la nevera, una situación conocida como pobreza farmacéutica que afecta ya a alrededor del 4,5% de la población. Según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y del Banco Farmacéutico (2025 ) más de dos millones de personas no pueden seguir su tratamiento médico como deberían por motivos económicos

La llamada pobreza farmacéutica aparece cuando una persona no puede pagar los medicamentos que necesita y muchas veces tienen que prescindir de ellos, ya que salir de la consulta con una receta no siempre significa empezar el tratamiento porque a veces el obstáculo es el dinero. Una afectada explica que "si me lo puedo comprar, me lo compro, y si no, tengo que sacrificarme".

Denuncian que el precio de los medicamentos es muy caro. Otra de ellas cuenta que "te vale 15 o 16 euros", quejándose que "eso es una barbaridad". Mientras que otra, en la misma línea asegura que "si veo que es muy caro digo: lo siento, no puedo". Sin embargo, si un paciente abandona o retrasa su tratamiento porque no puede pagarlo, entre otros motivos, su enfermedad puede empeorar y volverse más difícil de tratar.

Esta situación no solo afecta a personas sin ingresos, también a quienes trabajan pero tienen sueldos bajos y deben pagar una parte del precio del medicamento mediante el sistema de copago. Una paciente con párkinson cuenta que, gracias a estas medidas, sus medicamentos no le cuestan nada.

"Recibimos muchas peticiones"

El Banco Farmacéutico es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para que nadie se quede sin medicación por falta de recursos. En 2025 ayudó a unas 2.000 personas a acceder a sus tratamientos y asumió alrededor de 200.000 euros en medicación, aunque su director, Javier Vinzia, reconoce que "recibimos muchas peticiones", lamentando que "desgraciadamente, no podemos hacer frente a todas".

No obstante, no solo son caros los fármacos de uso puntual sino también hay productos que se necesitan todos los meses y que suponen un esfuerzo enorme para muchas familias. Ana Varderi, gerente de la fundación Villavechia, explica que algunas personas llegan a pagar "entre 60 y 90 euros al mes en productos, por ejemplo dermatológicos".

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