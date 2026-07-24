El Hospital Vall d'Hebrón realiza el primer trasplante de riñón entre dos personas con VIH en España

Los trasplantes de órganos entre personas con VIH son posibles en España desde hace un año. Durante casi cuatro décadas las personas con la infección tenían una barrera infranqueable para la donación de órganos. En 2025 una ley derogó esa prohibición y ahora el hospital de la Vall d'Hebrón acaba de realizar el primer trasplante entre dos perosnas con VIH "es un hito para España porque estamos ampliando el número de personas que tienen la posibilidad de ser donantes", así ha valorado el coordinador del Programa de Donación y Trasplantes de Vall d'Hebron, Albert Sandiumenge. Se trata de una buena noticia para todos las personas con VIH que esperan un órgano.

El gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha destacado el carácter histórico del avance y recordó la trayectoria del centro en el abordaje del VIH. "En el 81 diagnosticamos al primer paciente con VIH y ahora, 45 años después, hemos realizado el primer trasplante del país entre dos personas con VIH", afirma.

El trasplante se ha llevado en este hospital catalán y duró unas cuatro horas. El receptor es un paciente de mediana edad que padecía enfermedad renal avanzada como única patología relevante y era candidato al trasplante. Acudió al hospital Vall d'Hebrón acompañado por un amigo también con VIH que decidió convertirse en donante vivo. El trasplante se realizó con éxito "La extracción del riñón al donante y el implante en el receptor se realizaron mediante cirugía robótica, una técnica que favorece una recuperación postoperatoria más rápida y menos dolorosa" explica el jefe del Servicio de Urología, Enric Trilla. En estos momentos, los dos pacientes han sido dados de alta y se encuentran en casa. Ambos evolucionan favorablemente.

Según Domínguez-Gil cada año alrededor de 50 personas con VIH permanecen en lista de espera para un trasplante, principalmente renal. La nueva normativa aprobada en 2025 sitúa a España entre los seis países que permiten este tipo de trasplantes, mientras que once aún los prohíben y en otros dieciocho no existe regulación específica.

Hasta ahora, en Europa apenas se habían realizado dos operaciones de estas características y alrededor de 70 entre Reino Unido, Francia e Italia. La directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, ha señalado que este caso presenta una especial relevancia al tratarse de un trasplante de donante vivo, una circunstancia que exige extremar la protección y la evaluación del donante.

Un paso para derribar el estigma que durante décadas ha acompañado a este virus

Los profesionales coinciden en que este primer trasplante representa un paso decisivo hacia la eliminación del estigma asociado al VIH. Además de reconocer el derecho de estas personas a convertirse en donantes cuando cumplen todos los criterios médicos, la medida permitirá aumentar el número de órganos disponibles y reducir el tiempo de espera de otros pacientes con infección por VIH que necesitan un trasplante.

Desde el Servicio de Enfermedades Infecciosas, el doctor Jordi Navarro ha destacado el impacto de este cambio normativo tanto desde el punto de vista clínico como social "en Cataluña viven unas 35.000 personas con VIH , ahora tienen los mismos derechos, los equiparamos con el resto de la población". Navarro ha recordado que los profesionales sanitarios llevaban años reclamando la modificación de la normativa y aseguró que "la estigmatización y la falta de conocimiento han sido el problema".