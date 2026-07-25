Andalucía suma un nuevo caso de virus del Nilo en Coria del Río que eleva a cinco los contagios esta temporada

La Junta ha notificado un nuevo caso leve de fiebre del Nilo Occidental en la comunidad, detectado en un vecino de Coria del Río (Sevilla). El paciente presentó los primeros síntomas el pasado 17 de julio y el diagnóstico ha sido confirmado este viernes mediante una prueba PCR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Se trata de un caso leve, identificado gracias al sistema de vigilancia que mantiene activo la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias para detectar de forma precoz la circulación del virus. Tras la confirmación del contagio, Sanidad Pública ha decidido prolongar el periodo de alerta en este municipio hasta el 14 de agosto.

Con este dato ya son cinco los casos registrados en esta temporada, todos en localidades de la provincia de Sevilla: en Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa y La Puebla del Río. En esta última dos vecinas comenzaron con los primeros síntomas el 19 y 20 de julio, respectivamente.

Además, en las últimas horas Sanidad ha decretado área en alerta en el municipio sevillano de Bollullos de la Mitación, así como en la provincia de Málaga, en Fuengirola y el núcleo de población de Las Lagunas, perteneciente a Mijas. En total ascienden a 15 los municipios declarados como área en alerta, también Pulpí (Almería), Salobreña (Granada), Torredonjimeno (Jaén); y Almensilla, Aznalcázar, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos principales vectores de la enfermedad. Estas normas están contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del VNO, y no solo se aplican en los núcleos de población, sino también en esas localidades situadas a no más de 1,5 kilómetros identificados como foco larvarios o refugios de adultos.

Extremar precauciones

Ante esta situación, Sanidad insiste en la importancia de extremar las precauciones para evitar las picaduras. Recomienda utilizar repelentes, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, evitar los olores intensos e instalar mosquiteras.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.

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