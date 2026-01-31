El Gobierno Vasco revisa 170.000 vacunas tras detectar nuevos casos de dosis caducadas

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha puesto en marcha una revisión exhaustiva de cerca de 170.000 vacunas administradas a lo largo de 2025, una cifra que excluye las dosis contra la covid y la gripe, al existir garantías de que no estaban caducadas. Así lo han confirmado fuentes del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que precisan que el análisis se centra en detectar posibles nuevas incidencias tras las ya localizadas en vacunas hexavalentes.

En un primer momento, se informó de que 253 personas podrían haber recibido dosis fuera de fecha. Sin embargo, esa cifra se fue ajustando tras la intervención de la Agencia Española del Medicamento, que estableció que un lote cuya etiqueta indicaba como caducidad el 31 de octubre tenía en realidad validez hasta finales de noviembre. Este matiz permitió descartar a quienes se vacunaron durante ese mes.

De 253 afectados a menos de 30

A partir de ahí, Osakidetza detectó errores adicionales en los registros sanitarios. En varios historiales, correspondientes a segundas dosis o dosis de refuerzo, figuraba incorrectamente la fecha de caducidad de una primera inoculación. Una vez corregidas estas inconsistencias, el número de personas que efectivamente recibieron una vacuna caducada se redujo a aproximadamente 30, que ya están siendo revacunadas.

Durante la investigación interna, el Departamento de Salud identificó además dos nuevos tipos de vacunas administradas fuera de fecha: la triple vírica y la tetravalente. En conjunto, estos nuevos hallazgos afectan potencialmente a 78 personas, 49 en el caso de la tetravalente y 29 en el de la triple vírica. Salud está contactando con todas ellas para revisar historiales, comprobar los registros y proceder a la revacunación cuando sea necesario.

En declaraciones a ETB, recogidas por EFE, el consejero de Salud, Alberto Martínez, explicó que la mayoría de los casos se concentran en dos OSI, una de ellas en el área de San Sebastián. El consejero subrayó que no existe riesgo de efectos adversos para los pacientes afectados, dado que la caducidad se superó por un margen reducido.

Martínez fue tajante al señalar que "un error de este calibre no cabe en Osakidetza" y aseguró que, si se concluye que el fallo se debe a una actuación individual incorrecta, "tendrá que asumir su responsabilidad". Al mismo tiempo, reconoció su propia responsabilidad como consejero para garantizar que situaciones de este tipo no se repitan.

Transparencia y gestión de la crisis

Ante las críticas de la oposición por una supuesta ocultación de la información, el responsable de Salud negó esa acusación y defendió que la prioridad fue que los datos llegaran primero a las familias afectadas. Según sostuvo, la actuación del departamento ha sido rápida y orientada a corregir el problema, reforzar los controles y restablecer la confianza en el sistema sanitario vasco.

