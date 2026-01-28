El brote de sarampión en Canarias sigue activo tras cuatro meses

Un brote de sarampión en Canarias sigue activo tras más de cuatro meses, con casos detectados principalmente en La Palma y otros puntos del archipiélago, pese a las labores de seguimiento epidemiológico y control sanitario que lleva a cabo la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

El brote fue notificado inicialmente en octubre de 2025 y ha afectado a varias personas, algunas de ellas sin vacunación completa, lo que mantiene la cadena de transmisión activa en la región.

La situación sanitaria en Canarias se enmarca en un contexto más amplio de repunte de casos de sarampión que en el resto del territorio español, donde se han registrado decenas de contagios en los últimos dos años y donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha retirado a España , incluidas las Islas Canarias, el estatus de país libre de sarampión debido a la reaparición y circulación del virus en comunidades autónomas.

La importancia de la vacunación

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de completar la vacunación con las dos dosis recomendadas de la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) que se administran a los doce meses y a los tres años, para frenar la transmisión y proteger a los grupos más vulnerables y evitar que otros brotes sigan activos.

Insisten en que la vacuna es la mejor herramienta para evitar la transmisión de la enfermedad. El virus del sarampión es muy contagioso y se transmite por el aire a través de gotitas expulsadas o suspendidas hasta dos horas después de expulsadas o bien por contacto directo con las secreciones.

Datos

Durante 2024, en Canarias se notificaron siete casos de sarampión, de los que cinco eran importados o relacionados con casos importados de fuera de las islas y dos de origen desconocido.

En 2025, se registraron dos casos, uno importado y otro desconocido. Además, ha habido otros dos casos vacunales provocados como efecto secundario tras la administración de la vacuna. En ambos casos la enfermedad cursó con sintomatología leve y sin complicaciones para los menores.

