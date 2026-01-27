Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

OMS

La OMS advierte de que el sarampión vuelve a ser endémico en España

El organismo internacional retira a España la distinción de país libre de sarampión que tenía desde 2016. La enfermedad infecciosa vuelve a ser endémica en nuestro país y Sanidad vigilará especialmente que no quede ningún grupo vulnerable sin vacunar.

Síntomas del sarampión

La OMS advierte de que el sarampión vuelve a ser endémico en España | Istock

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

La OMS ha advertido este martes de que se ha vuelto a reactivar la transmisión endémica del sarampión dentro de nuestras fronteras, retirando a España el estatus que tenía desde 2016 como país libre de esta enfermedad infecciosa.

Según las cifras aportadas por el Ministerio de Sanidad, en 2025 el número de casos de sarampión ascendió a 397 personas, 170 más que en 2024 y muy lejos de los 11 episodios que hubo en 2023. Este crecimiento se debe principalmente al alto porcentaje de personas no vacunadas.

Por ello, España tratará de mantener una tasa de vacunación con las dos dosis superior al 95%, vigilando especialmente que no quede sin vacunar ningún grupo de población vulnerable, tal y como ha informado la subdirectora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra.

Además, Sanidad trabajará en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola después del aviso del organismo de expertos independientes de la OMS (Organización Mundial de la Salud).

El riesgo de infección sigue siendo bajo

Aunque la probabilidad de exponerse al sarampión haya aumentado, y a pesar de la advertencia de la OMS, el riesgo de infección por sarampión en España sigue siendo bajo, siempre y cuando se vigile que todos los grupos de población hayan sido inmunizados.

María José Sierra ha aconsejado que se refuerce aún más la vigilancia para asegurarse de que "todos los casos sospechosos se descarten de forma rápida y no pasen desapercibidos".

La subdirectora del CCAES ha señalado que esta situación también se está viviendo en países del mismo entorno como pueden ser Alemania, Italia, Francia o Reino Unido. Junto a España, el sarampión ha vuelto a ser endémico en otros países como Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La fertilidad masculina sigue en caída libre desde los años 70: "Un 22% de la población masculina en España va al urólogo"

El padre sostiene su pequeño hijo

Publicidad

Salud

Síntomas del sarampión

La OMS advierte de que el sarampión vuelve a ser endémico en España

Mariano Barbacid, Oncología Experimental CNIO y presidente honor CRIS Contra el Cáncer

Gran avance médico: Consiguen eliminar por primera vez el cáncer de páncreas en ratones

Vacunación de un niño

La sanidad vasca administró vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

Virus mortal Nipah
Virus Nipah

¿Qué riesgo tiene la población española de contraer el virus Nipah? La amenaza de ser una nueva pandemia

alzhéimer, mujeres.
Alzheimer

Avance histórico contra el Alzheimer: opera a su madre de 90 años y encuentra un eficaz tratamiento con ultrasonido

Imagen de archivo de un murciélago
Nipah

Qué es el Nipah, el virus que activa la alerta en India: sus síntomas y cómo se contagia

Preocupación por la alerta generada por el virus del Nipah. Actualmente, no hay vacuna ni tratamiento específico y la tasa de mortalidad entre los infectados es elevada.

Imagen de archivo de leche en polvo.
Alerta Alimentaria

Alertan por posible presencia bacteriana en un lote de fórmula infantil

La AESAN avisa de que no debe consumirse Almirón Profutura 1 con caducidad 19.08.2027 y bote de 800 gramos y ordena su retirada tras una notificación desde Irlanda.

Alumnos durante un examen MIR

Tensión y nervios en MIR 2026: más de 34.000 aspirantes se han presentado al examen

Alerta sanitaria por una leche de fórmula infantil

Alerta sanitaria por una leche de fórmula infantil que puede tener una toxina bacteriana llamada cereulida

Manifestación convocada por el sindicato de médicos madrileños Amyts por un estatuto propio en el marco de las dos jornadas de huelga, el día 14 en Madrid

Los médicos convocan un paro indefinido desde el 16 de febrero por su oposición al Estatuto Marco

Publicidad