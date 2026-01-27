La OMS advierte de que el sarampión vuelve a ser endémico en España

La OMS ha advertido este martes de que se ha vuelto a reactivar la transmisión endémica del sarampión dentro de nuestras fronteras, retirando a España el estatus que tenía desde 2016 como país libre de esta enfermedad infecciosa.

Según las cifras aportadas por el Ministerio de Sanidad, en 2025 el número de casos de sarampión ascendió a 397 personas, 170 más que en 2024 y muy lejos de los 11 episodios que hubo en 2023. Este crecimiento se debe principalmente al alto porcentaje de personas no vacunadas.

Por ello, España tratará de mantener una tasa de vacunación con las dos dosis superior al 95%, vigilando especialmente que no quede sin vacunar ningún grupo de población vulnerable, tal y como ha informado la subdirectora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra.

Además, Sanidad trabajará en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola después del aviso del organismo de expertos independientes de la OMS (Organización Mundial de la Salud).

El riesgo de infección sigue siendo bajo

Aunque la probabilidad de exponerse al sarampión haya aumentado, y a pesar de la advertencia de la OMS, el riesgo de infección por sarampión en España sigue siendo bajo, siempre y cuando se vigile que todos los grupos de población hayan sido inmunizados.

María José Sierra ha aconsejado que se refuerce aún más la vigilancia para asegurarse de que "todos los casos sospechosos se descarten de forma rápida y no pasen desapercibidos".

La subdirectora del CCAES ha señalado que esta situación también se está viviendo en países del mismo entorno como pueden ser Alemania, Italia, Francia o Reino Unido. Junto a España, el sarampión ha vuelto a ser endémico en otros países como Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido.