La Universitat Politècnica de València logra un avance clave para detectar arritmias con un solo latido

La investigación cardiovascular da un paso relevante desde Valencia. Un equipo de la Universitat Politècnica de València ha desarrollado una tecnología capaz de detectar arritmias cardíacas analizando el corazón completo en un solo latido. Se trata de un sistema pionero que permite observar de forma simultánea las cuatro cámaras cardíacas y su funcionamiento en tiempo real, sin necesidad de procedimientos invasivos.

El avance, desarrollado junto a la empresa Corify Care, ha sido validado en un estudio publicado en la revista científica Nature Communications Medicine y ha sido patentado por la universidad valenciana. Los resultados confirman que esta tecnología ofrece una información más completa que los métodos empleados hasta ahora en el diagnóstico de arritmias.

Del análisis por partes a una imagen global

Hasta el momento, el estudio del corazón se realizaba por fragmentos, analizando cada cámara de forma independiente. Esto obligaba a los especialistas a reconstruir mentalmente el comportamiento del órgano durante una arritmia. La nueva tecnología rompe con ese modelo al ofrecer una imagen global y simultánea de todo el corazón.

Según explica el investigador de la UPV Ismael Hernández, este cambio supone un salto cualitativo para la práctica clínica. "Es como quitarle una venda de los ojos al médico", señala, al referirse a la claridad que aporta este mapeo cardíaco integral.

Gracias a esta visión completa, los especialistas pueden seguir el recorrido de una arritmia dentro del corazón y observar cómo se desplaza de una zona a otra, lo que facilita identificar su origen y decidir el tratamiento más adecuado desde el inicio.

Más información, mejores decisiones

El sistema se apoya en investigaciones desarrolladas en el Instituto ITACA de la UPV y permite analizar no solo la superficie del corazón, sino también el interior de las paredes cardíacas. Esta capacidad añade un nivel de detalle que, según los investigadores, puede revelar alteraciones que antes pasaban inadvertidas.

Disponer de esta información desde las primeras fases del diagnóstico permite tomar decisiones más rápidas y precisas, reduciendo tanto la duración como la complejidad de las intervenciones médicas relacionadas con las arritmias.

El desarrollo ha contado con la colaboración de profesionales de distintos centros sanitarios y académicos, entre ellos el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Clínic de Barcelona-Universitat de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona, además de otros organismos de investigación nacionales e internacionales.

Esta cooperación ha sido clave para validar el sistema en distintos entornos clínicos y confirmar su utilidad práctica.

La tecnología, denominada ACORYS®, ya dispone del marcado CE, lo que autoriza su uso en Europa, y se encuentra en proceso de evaluación para su aprobación en Estados Unidos. Paralelamente, la empresa trabaja en nuevas mejoras y en su integración con otros sistemas médicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.