La Fiscalía del País Vasco investigará la aplicación de vacunas caducadas a 253 personas

El Defensor del Paciente ha denunciado lo que considera una "negligencia" por parte de Osakidetza. El Servicio Vasco de Salud revacunará a 103 bebés que recibieron la vacuna hexavalente caducada.

Osakidetza revacunará "lo antes posible" solo a los vacunados en diciembre y enero con dosis caducadas

Paula Rioz
Publicado:

La Fiscalía del País Vasco ha abierto una investigación por la administración de vacunas caducadas a 253 familias en los últimos meses. Los sueros se aplicaron en 12 de las 13 comarcas sanitarias de Osakidetza y la mayor parte de los afectados son bebés.

Ha sido la denuncia del Defensor del Paciente que considera una "negligencia" la inoculación de las dosis, la que ha provocado la apertura de la causa. El Organismo entiende que no se trata de un "error", sino de una "falta de cuidado" por parte del Servicio Vasco de Salud y asegura que el argumento del consejero de salud, Alberto Martínez, que explicó que "no supone un riesgo para la salud de los afectados", no es "excusa", porque los componentes pueden hacer algún perjuicio.

El Gobierno Vasco que ha pedido perdón por lo ocurrido y lo ha calificado de "grave error" asegura que las vacunas caducadas no suponen ningún riesgo para la salud de los afectados y ha anunciado que revacunará "cuanto antes" a 103 bebés para garantizar su protección.

El Defensor del Paciente se pregunta que, aunque las dosis no válidas no tengan un efecto nocivo sobre la salud de los afectados como sostiene el Departamento de Salud, si «puede el consejero asegurar al 100% que no hará ningún perjuicio a ninguno de los bebés».

La Fiscalía Superior del País Vasco investigará si la administración de los sueros suponen un riesgo y por lo tanto una infracción penal o si como defiende el consejero "no hay daño para la salud del centenar de bebés que serán revacunados".

La hexavalente

La vacuna administrada es la hexavalente que se aplica principalmente a bebés en tres dosis a los 2, 4 y 11 meses y previene la difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitisB y la Haemophilus influenzao tipo B.

El consejero de salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez explicó que los sueros caducaron el pasado 31 de octubre y se administraron hasta el mes de enero cuando se produjo la primera notificación sobre que había vacunas caducadas en los ambulatorios. En todo momento defiende que "no hay riesgo para la salud" que los sueros únicamente pierden su eficacia. EHBildu, destapó el caso y señala que no se trata de un "error aislado" sino de un "grave problema de organización y funcionamiento en Osakidetza".

