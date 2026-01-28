Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Cáncer en España

En 2026 se registrarán más de 300.000 nuevos casos de cáncer en España

Te contamos cuáles son los más comunes, aunque gracias a los avances en la investigación y prevención, hay diagnósticos más tempranos y mayor esperanza de vida.

Programa de cribado de cáncer de mama

En 2026 se registrarán más de 300.000 casos de cáncer en España | Europa Press

Publicidad

Marta Cidancha
Publicado:

En 2026 se estima que habrá 301.884 nuevos casos de cáncer en España, un aumento de alrededor del 2% respecto a 2025, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Regisros de Cáncer (REDECAN).

A pesar del incremento en la incidencia, la investigación oncológica ha transformado radicalmente el pronóstico de la enfermedad. En las últimas décadas, gracias a mejores tratamientos, dectección temprana y estrategias preventivas, muchas personas con un diagnóstico de cáncer viven ahora más años y con mejor calidad de vida que antes.

Los tipos de cáncer más frecuentes

Entre los principios de cáncer más frecuentes este año figuran los de colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria. El informe también destaca el aumento de tumores en adultos jóvenes, especialmente de mama y tiroides, y subraya la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz para seguir reduciendo el impacto de la enfermedad.

Facatores de riesgo

El envejecimiento de la población es uno de los elementos clave, ya que el riesgo aumenta con la edad. A esto se suman estilos de vida poco saludables, como el consumo de tabaco, responsable de un alto porcentaje de casos y la ingesta de alcohol.

Otros factores relevantes son la obesidad, el sedentarismo y una alimentación poco equilibrada, así como la exposición prolongada de agentes contaminantes, radiación ultravioleta y determinadas sustancias químicas. También influyen algunas infecciones, como el virus del papiloma humano o la hepatitis y los antecedentes genéticos, aunque estos últimos representan la minoría de los casos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Qué es el Nipah, el virus que activa la alerta en India: sus síntomas y cómo se contagia

Imagen de archivo de un murciélago

Publicidad

Salud

Programa de cribado de cáncer de mama

En 2026 se registrarán más de 300.000 nuevos casos de cáncer en España

Imagen de archivo del sarampión.

El brote de sarampión en Canarias sigue activo tras cuatro meses

Síntomas del sarampión

La OMS advierte de que el sarampión vuelve a ser endémico en España

Mariano Barbacid, Oncología Experimental CNIO y presidente honor CRIS Contra el Cáncer
Cáncer

Gran avance médico: Consiguen eliminar por primera vez el cáncer de páncreas en ratones

Vacunación de un niño
Vacunación

La sanidad vasca administró vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

Virus mortal Nipah
Virus Nipah

¿Qué riesgo tiene la población española de contraer el virus Nipah? La amenaza de ser una nueva pandemia

No existe un tratamiento específico para este virus. Hay una persona en coma.

alzhéimer, mujeres.
Alzheimer

Avance histórico contra el Alzheimer: opera a su madre de 90 años y encuentra un eficaz tratamiento con ultrasonido

Aplicó un tratamiento ultrasonido de alta intensidad que, en un principio, iba dirigido a tratar una distonía física de su madre. El hallazgo y los grandes resultados del estudio han dejado perpleja a la comunidad científica.

Imagen de archivo de un murciélago

Qué es el Nipah, el virus que activa la alerta en India: sus síntomas y cómo se contagia

Imagen de archivo de leche en polvo.

Alertan por posible presencia bacteriana en un lote de fórmula infantil

Alumnos durante un examen MIR

Tensión y nervios en MIR 2026: más de 34.000 aspirantes se han presentado al examen

Publicidad