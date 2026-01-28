En 2026 se registrarán más de 300.000 nuevos casos de cáncer en España

En 2026 se estima que habrá 301.884 nuevos casos de cáncer en España, un aumento de alrededor del 2% respecto a 2025, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Regisros de Cáncer (REDECAN).

A pesar del incremento en la incidencia, la investigación oncológica ha transformado radicalmente el pronóstico de la enfermedad. En las últimas décadas, gracias a mejores tratamientos, dectección temprana y estrategias preventivas, muchas personas con un diagnóstico de cáncer viven ahora más años y con mejor calidad de vida que antes.

Los tipos de cáncer más frecuentes

Entre los principios de cáncer más frecuentes este año figuran los de colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria. El informe también destaca el aumento de tumores en adultos jóvenes, especialmente de mama y tiroides, y subraya la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz para seguir reduciendo el impacto de la enfermedad.

Facatores de riesgo

El envejecimiento de la población es uno de los elementos clave, ya que el riesgo aumenta con la edad. A esto se suman estilos de vida poco saludables, como el consumo de tabaco, responsable de un alto porcentaje de casos y la ingesta de alcohol.

Otros factores relevantes son la obesidad, el sedentarismo y una alimentación poco equilibrada, así como la exposición prolongada de agentes contaminantes, radiación ultravioleta y determinadas sustancias químicas. También influyen algunas infecciones, como el virus del papiloma humano o la hepatitis y los antecedentes genéticos, aunque estos últimos representan la minoría de los casos.

