Otros dos tipos de vacunas caducadas se suministraron a 78 pacientes de País Vasco

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha identificado otros dos tipos de vacunas caducadas, distintas a la detectada anteriormente que fue administrada a 253 personas, y que en estos nuevos casos habrían afectado a 78 potenciales pacientes, según ha informado este jueves el consejero Alberto Martínez.

Estos nuevos casos agravan las dudas sobre el sistema de salud vasco, que ya había abierto una investigación sobre los casos que se conocieron hace días. Ha sido precisamente esa búsqueda de información la que ha permitido conocer estos dos casos más, una de vacuna tetravalente (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis) y otra de triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis). La tetravalente se habría suministrado a unos 49 pacientes y la triple vírica a 29. Uno ha sido informado por parte de una madre y el otro por el servicio de farmacia.

No obstante, el consejero Alberto Martínez ha incidido en que no existe riesgo de efectos adversos por la inoculación de esas vacuna. Además, insiste en que "un error de este calibre no cabe en Osakidetza (el servicio de Sanidad vasco, en su denominación en euskera) y que este problema de seguridad "se ha de solucionar".

Sobre la vacuna caducada que se detectó inicialmente, el consejero ha precisado que, de las 253 personas afectadas, finalmente serán "menos de 30" las que tengan que ser inoculadas de nuevo, y no las 103 que la Osakidetza había previsto revacunar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.