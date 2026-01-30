Una investigadora del CSIC pide incorporar los insectos en nuestra dieta: "Deberíamos reconsiderar su potencial"

Ligia Esperanza Díaz, investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC), ha defendido reconsiderar el papel de los insectos comestibles y su posible incorporación en nuestra dieta alimentaria.

La experta defiende la importancia de su valor nutricional en un contexto como el que vivimos de cambio climático y aumento de la población.

"Los insectos pueden aportar proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales y deberíamos reconsiderar seriamente su potencial en el futuro de nuestras dietas, especialmente ante los desafíos ambientales y alimentarios que enfrentamos como especie", ha señalado la experta, quien ha coordinado un libro de divulgación sobre el valor nutricional de los insectos.

Además, desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), destacan que aproximadamente la mitad de los países del mundo ya incluyen insectos comestibles en su dieta, especialmente en regiones tropicales, y que Europa es el continente en el que menos presentes están.

Actualmente hay unas 2.100 especies documentadas de insectos comestibles en el mundo.

Ya en el año 2013, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) destacó en un informe el gran potencial de los insectos comestibles para la seguridad alimentaria y la protección del medioambiente.

Tal y como indica el CSIC, los insectos comestibles son fuente de fibras, vitaminas A, B, D y E y minerales como pueden ser el calcio, el magnesio o el potasio. Pero especialmente representan una fuente importante de proteínas.