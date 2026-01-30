Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Dieta alimentaria

Una investigadora del CSIC pide incorporar los insectos en nuestra dieta: "Deberíamos reconsiderar su potencial"

"Los insectos pueden aportar proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales", señala la investigadora Ligia Esperanza Díaz.

Comer insectos es saludable

Comer insectos es saludableAgencias

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Ligia Esperanza Díaz, investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC), ha defendido reconsiderar el papel de los insectos comestibles y su posible incorporación en nuestra dieta alimentaria.

La experta defiende la importancia de su valor nutricional en un contexto como el que vivimos de cambio climático y aumento de la población.

"Los insectos pueden aportar proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales y deberíamos reconsiderar seriamente su potencial en el futuro de nuestras dietas, especialmente ante los desafíos ambientales y alimentarios que enfrentamos como especie", ha señalado la experta, quien ha coordinado un libro de divulgación sobre el valor nutricional de los insectos.

Además, desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), destacan que aproximadamente la mitad de los países del mundo ya incluyen insectos comestibles en su dieta, especialmente en regiones tropicales, y que Europa es el continente en el que menos presentes están.

Actualmente hay unas 2.100 especies documentadas de insectos comestibles en el mundo.

Ya en el año 2013, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) destacó en un informe el gran potencial de los insectos comestibles para la seguridad alimentaria y la protección del medioambiente.

Tal y como indica el CSIC, los insectos comestibles son fuente de fibras, vitaminas A, B, D y E y minerales como pueden ser el calcio, el magnesio o el potasio. Pero especialmente representan una fuente importante de proteínas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Avance histórico contra el Alzheimer: opera a su madre de 90 años y encuentra un eficaz tratamiento con ultrasonido

alzhéimer, mujeres.

Publicidad

Salud

Comer insectos es saludable

Una investigadora del CSIC pide incorporar los insectos en nuestra dieta: "Deberíamos reconsiderar su potencial"

Imagen de archivo de una persona vacunándose

Otros dos tipos de vacunas caducadas se suministraron a 78 pacientes de País Vasco

Arritmias

La Universitat Politècnica de València logra un avance clave para detectar arritmias con un solo latido

Un laboratorio que investiga virus en la localidad india de Chennai
Nipah

El virus Nipah y el miedo ante otra pandemia: "Es muy letal y según los brotes puede matar entre el 40 y 75%"

El Defensor del Paciente ha denunciado lo que considera una "negligencia"
Vacunas caducadas

La Fiscalía del País Vasco investigará la aplicación de vacunas caducadas a 253 personas

Programa de cribado de cáncer de mama
Cáncer en España

En 2026 se registrarán más de 300.000 nuevos casos de cáncer en España

Te contamos cuáles son los más comunes, aunque gracias a los avances en la investigación y prevención, hay diagnósticos más tempranos y mayor esperanza de vida.

Imagen de archivo del sarampión.
Sarampion

El brote de sarampión en Canarias sigue activo tras cuatro meses

El brote fue notificado inicialmente en octubre de 2025 y ha afectado a varias personas, algunas de ellas sin vacunación completa, lo que mantiene la cadena de transmisión activa en la región.

Síntomas del sarampión

La OMS advierte de que el sarampión vuelve a ser endémico en España

Mariano Barbacid, Oncología Experimental CNIO y presidente honor CRIS Contra el Cáncer

Gran avance médico: Consiguen eliminar por primera vez el cáncer de páncreas en ratones

Vacunación de un niño

La sanidad vasca administró vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

Publicidad