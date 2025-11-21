Nuevas terapias y un decálogo urgente abren una vía de esperanza contra el cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas continúa siendo uno de los tumores con peor pronóstico, pese a que no se encuentra entre los más frecuentes. En Europa se diagnostican 78.000 casos anuales y, solo en España, la SEOM estima 10.338 nuevos diagnósticos en 2025. Su impacto queda reflejado en las cifras de supervivencia: 7,2 % en hombres y 10 % en mujeres a los cinco años, con 8.140 muertes anuales según Redecan. Estados Unidos prevé más de 67.000 nuevos casos este año.

Incidencia creciente en menores de 50 años

Aunque tradicionalmente se presenta a edades avanzadas, la mediana está en 72 años, la oncóloga Teresa Macarulla advierte de un aumento claro en pacientes jóvenes. Las causas aún se desconocen y ya existen líneas de investigación específicas para esclarecerlo.

Factores de riesgo y síntomas que llegan tarde

La enfermedad tiende a diseminarse incluso en fases muy tempranas, lo que dificulta su detección. No existen factores de riesgo tan definidos como en otros tumores, aunque el tabaco, el alcohol, la pancreatitis y la diabetes prolongada aumentan las probabilidades.

Los síntomas suelen aparecer tarde: ictericia, dolor persistente en la boca del estómago irradiado a la espalda o una diabetes de inicio súbito en personas jóvenes.

Limitado arsenal terapéutico

En la actualidad, el tratamiento se basa casi exclusivamente en la quimioterapia, antes o después de la cirugía, o en pacientes con metástasis. Sin embargo, Macarulla destaca un horizonte más optimista: los ensayos clínicos de inhibidores del gen KRAS, alterado en el 90 % de los casos. Estas terapias, que bloquean el crecimiento tumoral de una forma distinta a la quimioterapia, podrían llegar a España el próximo año.

Un decálogo para transformar el abordaje en España

Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, celebrado el tercer jueves de noviembre de cada año, ACANPAN, junto a AESPANC y AEG y con el aval de numerosas sociedades científicas, ha difundido un Decálogo que pide medidas urgentes para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes.

Investigación y acceso equitativo

El documento reclama considerar la investigación como prioridad nacional: el tumor recibe menos del 2 % de los fondos oncológicos pese a ser una de las principales causas de muerte. También exige un Plan Nacional de Investigación, una red estatal de investigadores, un biobanco específico y una base de datos pública que facilite el intercambio de conocimiento.

Otra petición clave es garantizar un acceso igualitario a los ensayos clínicos y a todos los fármacos innovadores aprobados en otros países.

Detección precoz y atención integral

El 80 % de los diagnósticos llegan tarde. El decálogo propone un programa nacional de formación para atención primaria, circuitos asistenciales multidisciplinares y un refuerzo del seguimiento de personas con riesgo genético o familiar.

Apoyo a pacientes y familias

La comunicación clara, el acompañamiento emocional y la ayuda a cuidadores son también prioridades. Además, se reclama impulsar campañas nacionales de sensibilización para mejorar el conocimiento social de la enfermedad.

Una movilización nacional y global

Las iniciativas de noviembre incluyen la Carrera de las Ciudades, la celebración de los 10 años de la Beca Carmen Delgado - Miguel Pérez-Mateo, que ha financiado 18 proyectos con 1,2 millones de euros, y la iluminación en morado de edificios emblemáticos en todo el mundo como parte de la campaña de la WPCC.

Todas estas acciones comparten un objetivo: construir un futuro en el que el cáncer de páncreas deje de ser sinónimo de muerte temprana y pase a ser una enfermedad con más vida y mejor calidad para quienes la padecen.

