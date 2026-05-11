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Salud

¿Fin Hantavirus?

Esta es la fecha que anticipa el fin del brote de hantavirus, según el investigador Salvador Macip

El director de Ciencias de la Salud de la UOC asegura que si los resultados continúan siendo negativos "se va a relajar".

Los catorce pasajeros espa&ntilde;oles que iban a bordo del crucero neerland&eacute;s MV Hondius

Los catorce pasajeros españoles que iban a bordo del crucero neerlandés MV Hondius EFE

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Entre una y ocho semanas, es el tiempo estimado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos desde la exposición inicial hasta la aparición inicial por hantavirus, que hasta el momento ha dejado tres fallecidos. Sin embargo, surge otra cuestión: ¿hasta cuándo vamos a estar con el brote de hantavirus?

El director de los estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y catedrático de medicina molecular de la Universidad de Leicester (Reino Unido), Salvador Macip, ha ofrecido una estimación sobre la evolución del brote registrado a bordo del crucero de lujo MV Hondius. Según ha explicado en una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, la situación podría estar bajo control en un plazo relativamente corto.

Señala que "en un par de meses" se podrá dar por finalizado el brote. El experto, basándose en experiencias previas, ha detallado que el control total llegará cuando "pasen unos meses, esos 42 días [establecidos de cuarentena por el periodo de incubación del virus] más unas semanas más arriba o abajo, para asegurarnos de que no hay una cadena de transmisión perdida. Poco a poco, cuando deje de haber casos, dejará de ser noticia y en un par de meses seguramente estará todo más que controlado y el brote se habrá acabado".

Un virus estudiado

El investigador también ha señalado que "un goteo de contagiados era esperable", ya que es "lógico pensar que de unos pacientes haya pasado a otros", aunque ha insistido en que no se espera una transmisión masiva. En la misma línea, ha recordado que se trata de "un virus conocido", estudiado desde hace décadas y que "no es como al principio de la covid".

Sobre las medidas adoptadas, Macip ha defendido que los 42 días de cuarentena son adecuados para frenar la propagación, aunque ha apuntado que "se va a relajar" si no aparecen nuevos síntomas y los resultados de las pruebas continúan siendo negativos. Además, ha subrayado que el hantavirus "no se contagia con facilidad".

El positivo "leve"

Sobre el caso de un ciudadano estadounidense evacuado, considerado como positivo "leve", el experto ha indicado que será necesario repetir las pruebas, ya que "no ha quedado claro con la primera". Según fuentes del Ministerio de Sanidad, este caso presenta resultados contradictorios entre laboratorios, aunque Estados Unidos ha optado por tratarlo como positivo y evacuarlo de forma independiente.

La primera prueba realizada se envió a dos laboratorios, y en uno de ellos fue considerado por las autoridades estadounidenses "como un positivo débil", aunque para Sanidad "no era concluyente", aseguran fuentes del Ministerio de Sanidad a '20 minutos'.

Del mismo modo que explican que, a pesar de que la segunda prueba dio un resultado negativo y la persona no presentó síntomas en Cabo Verde, "las autoridades estadounidenses han decidido tratar el caso como positivo".

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