Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Hantavirus

Jan Dobrogowski, el capitán del crucero afectado por hantavirus, rompe su silencio: "Han sido semanas extremadamente difíciles"

En un vídeo publicado en redes sociales, el capitán del buque ha pedido que se respete la privacidad de las familias y de la tripulación que permanece dentro del barco.

Imagen del capitán MV Hondius

Jan Dobrogowski, el capitán del crucero afectado por hantavirus, rompe su silencio: "Han sido semanas extremadamente difíciles" | @oceanwideexp

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El capitán del crucero 'MV Hondius', Jan Dobrogowski, ha lanzado un mensaje de agradecimiento a los pasajeros, a la tripulación y a sus familias. A través de la cuenta de Instagram de Ocean Wide Expeditions el capitán ha destacado "la paciencia, amabilidad y disciplina" que ha demostrado la tripulación durante estas semanas, las cuales ha descrito como "extremadamente difíciles para todos nosotros".

Durante su intervención, el capitán también ha subrayado la fortaleza y la unidad que se han mantenido durante estos días. Además, ha aplaudido la actitud de la tripulación por su "valor y la determinación desinteresada que mostraron en los momentos más difíciles".

También ha recordado a las personas que fallecieron en dicho barco asegurando que están cada día con ellos, en sus corazones y pensamientos.

Sobre las personas que continúan en el barco, ha pedido que se respete su privacidad, la de sus familias y la del resto de miembros de la tripulación asegurando que la situación "es muy dolorosa" para los que continúan en el buque.

Por último, el capitán ha expresado ese "deseo compartido" de que todos puedan regresar "sanos y salvos y con buena salud a casa".

Un avión se llevará a los 22 últimos pasajeros del crucero

El crucero ha desembarcado a sus últimos pasajeros. De las 54 personas que quedan a bordo del navío, 22 podrían ser evacuados durante la tarde y trasladados en un avión a sus respectivos países.

En un primer momento, se esperaba que llegasen dos aeronaves, desde Australia y Países Bajos para trasladar a los 22 pasajeros de distintas nacionalidades, pero el Gobierno australiano no ha podido asegurar la llegada del aeroplano a tiempo.

Los 32 restantes permanecerán en el crucero para asegurar su travesía hasta Países Bajos. La naviera ya ha repostado y durante el día, se realizarán labores de avituallamiento. Cuando acabe ese procedimiento, el buque podrá partir y se comenzará la desinfección del puerto de Granadilla de Abona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los motivos por los que el crucero del brote de hantavirus no se podría quedar en Cabo Verde

El MV Hondius anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago (Cabo Verde)

Publicidad

Salud

MONICA GARCIA

Última hora del brote de hantavirus en directo: Sanidad confirma que finalmente saldrá un avión con los 22 pasajeros restantes a Países Bajos

Imagen del capitán MV Hondius

Jan Dobrogowski, el capitán del crucero afectado por hantavirus, rompe su silencio: "Han sido semanas extremadamente difíciles"

Imagen del epidemiólogo Daniel López Acuña

El epidemiólogo Daniel López Acuña advierte de una "segunda oleada" de positivos en hantavirus: "Es altamente probable"

El robot Da Vinci, encargado de la operación
Avance médico

El Hospital 12 de Octubre logra un hito en España al operar a un bebé de tres meses con el robot Da Vinci

Imagen de uno de los cruceros de Royal Caribbean
Nuevo virus

Más de 100 pasajeros de un crucero se contagian de norovirus en mitad del Caribe

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo
Hantavirus

Las 'ratas nadadoras', protagonistas del choque entre Clavijo y el gobierno central en la crisis sanitaria del hantavirus

Fernando Clavijo intentó por todos los medios que el barco en el que se detectó el brote de hantavirus no llegase a Canarias.

Imagen de médicos de Medicina de Emergencia
MIR

España estrena el MIR de Medicina de Urgencias y Emergencias para transformar la atención hospitalaria

Con 82 plazas repartidas entre hospitales de distintas comunidades autónomas, la nueva especialidad nace con el objetivo de profesionalizar y homogeneizar la atención urgente, una de las áreas más exigentes y complejas del sistema sanitario.

Aeronave del Servicio Canario de la Salud en el aeropuerto de Gran Canaria junto a un avión y un helicóptero de Salvamento Marítimo durante la estancia del avión ambulancia en la isla.

Identifican en Cataluña un nuevo contacto del brote de hantavirus

Hospital Clínic de Barcelona

Recuperarse de un ictus grave a través de una combinación de tratamientos: la investigación pionera que lidera Barcelona

Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tiene una de las siete Unidades de Aislamiento de España para atender infecciones contagiosas como el hantavirus

Publicidad