Hantavirus
Jan Dobrogowski, el capitán del crucero afectado por hantavirus, rompe su silencio: "Han sido semanas extremadamente difíciles"
En un vídeo publicado en redes sociales, el capitán del buque ha pedido que se respete la privacidad de las familias y de la tripulación que permanece dentro del barco.
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El capitán del crucero 'MV Hondius', Jan Dobrogowski, ha lanzado un mensaje de agradecimiento a los pasajeros, a la tripulación y a sus familias. A través de la cuenta de Instagram de Ocean Wide Expeditions el capitán ha destacado "la paciencia, amabilidad y disciplina" que ha demostrado la tripulación durante estas semanas, las cuales ha descrito como "extremadamente difíciles para todos nosotros".
Durante su intervención, el capitán también ha subrayado la fortaleza y la unidad que se han mantenido durante estos días. Además, ha aplaudido la actitud de la tripulación por su "valor y la determinación desinteresada que mostraron en los momentos más difíciles".
También ha recordado a las personas que fallecieron en dicho barco asegurando que están cada día con ellos, en sus corazones y pensamientos.
Sobre las personas que continúan en el barco, ha pedido que se respete su privacidad, la de sus familias y la del resto de miembros de la tripulación asegurando que la situación "es muy dolorosa" para los que continúan en el buque.
Por último, el capitán ha expresado ese "deseo compartido" de que todos puedan regresar "sanos y salvos y con buena salud a casa".
Un avión se llevará a los 22 últimos pasajeros del crucero
El crucero ha desembarcado a sus últimos pasajeros. De las 54 personas que quedan a bordo del navío, 22 podrían ser evacuados durante la tarde y trasladados en un avión a sus respectivos países.
En un primer momento, se esperaba que llegasen dos aeronaves, desde Australia y Países Bajos para trasladar a los 22 pasajeros de distintas nacionalidades, pero el Gobierno australiano no ha podido asegurar la llegada del aeroplano a tiempo.
Los 32 restantes permanecerán en el crucero para asegurar su travesía hasta Países Bajos. La naviera ya ha repostado y durante el día, se realizarán labores de avituallamiento. Cuando acabe ese procedimiento, el buque podrá partir y se comenzará la desinfección del puerto de Granadilla de Abona.
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