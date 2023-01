El epidemiólogo Daniel López Acuña sobre la variante del covid Kraken: "Tenemos que estar preocupados"

La situación sanitaria mundial empieza a alarmar, otra vez, a los expertos. El estadillo de contagios en China, que coincide con la reapertura de sus fronteras esta semana, está preocupando a los expertos y a algunas autoridades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que se retomen algunas medidas, como el uso de las mascarillas en interiores, por ejemplo en colegios o restaurantes, a parte del transporte público. Sin embargo, Europa ha decidido no seguir estos consejos y no aplicar, de momento, estas medidas. Los expertos de la Unión Europea dicen que los controles que hay actualmente ya funcionan, como los de las mascarillas en aviones o exigir test negativos en aeropuertos.

"Me parece un error de la Unión Europea el no tomar una actitud de precaución y prevención, y no reintroducir el uso de la mascarilla en aviones, en transportes públicos e interiores mal ventilados", ha opinado el epidemiólogo Daniel López Acuña en una entrevista con Antena 3 Noticias.

El experto ha explicado que el hecho de no adoptar estas medidas "nos está llevando a la situación como estamos viendo de este colapso asistencial que tenemos en España y en otros países". Además, ha alertado de que "hay un momento de peligro con la dinámica de la transmisión en China, pero también con la variante Kraken en Estados Unidos, que empieza a diseminarse en otros países".

La variante Kraken, en auge

"La variante Kraken nos preocupa por varias razones", ha comunicado López Acuña. Ha explicado que es una "recombinación de dos sublinajes de ómicron", haciéndola más infecciosa, más fácil de penetrar en las células y que está causando una fuerte contagiosidad en Estados Unidos.

El epidemiólogo ha dicho que la variante Kraken está empezando a estar presente en Europa. "Esta variante va a tener dominancia en semanas o un par de meses en Europa", ha avisado.

En Estados Unidos está habiendo un incremento en hospitalizaciones. "Sobre todo nos preocupa porque tiende a escapar de la eficacia de medicamentos contra la Covid y a la eficacia vacunal", ha afirmado. "Tenemos que estar preocupados de que hay una nueva variante que nos puede cambiar los equilibrios. No basta con decir que ya estamos vacunados".

Tripledemia: coronavirus, gripe y bronquiolitis

"El colapso que tenemos tiene que ver con las tres infecciones respiratorias que nos han estado asolando los últimos dos meses", ha explicado López Acuña. Lo que él llama como "tripledemia", refiriendose al coronavirus, a la gripe estacional y al virus respiratorio sincitial en niños (bronquiolitis).

Ha querido hacer un llamamiento a las autoridades sobre la situación vacunal. "Recordemos que hemos ido muy despacio en la cobertura de vacunación con la cuarta dosis contra el Covid y con la vacuna contra la gripe estacional".