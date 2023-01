China reabre sus fronteras después de casi 3 años

En el aeropuerto de Pekín hacía casi 3 años que no se veían tantos abrazos. China ha reabierto hoy sus fronteras y los pasajeros que llegan ya no necesitan pasar una cuarentena.

"Nuestra hija viene hoy porque no hay cuarentena", cuenta un padre emocionado. "No pasar la cuarentena es un alivio", asegura una pasajera, recién llegada a China. "He pasado varias cuarentenas de 21 y 14 días. Es la primera vez que vuelvo con tanta tranquilidad".

Para entrar basta con una PCR negativa. Las colas se han repetido en los pasos fronterizos. "Ha sido difícil hoy conseguir billete", asegura un pasajero.

Se acabó el aislamiento en pleno pico de contagios y cuando comienza la migración anual por el año lunar.

Cheung ha conseguido un asiento en el primer tren entre Hong Kong y China. Nos cuenta que hace dos años que no veía a su mujer y que tiene muchas ganas de abrazarla.

Muchos viajeros llegan para estar con sus familias, otros se van, por eso ya hay países, entre ellos EEUU y los de la UE, que están haciendo seguimiento de los vuelos e imponiendo restricciones a los viajeros procedentes de China.