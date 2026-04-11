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Día Mundial del Parkinson: Una enfermedad que va mucho más allá del temblor

Alrededor del 15% de las personas diagnosticadas tienen menos de 45 años. Los expertos señalan que esta enfermedad puede empezar años antes de los síntomas más visibles.

enfermedad de Parkinson

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Lucía Hernández
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Este sábado, 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad que empieza mucho antes que el primer temblor. La jornada, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, busca concienciar sobre este trastorno neurodegenerativo y subrayar que su detección precoz es clave para mejorar la calidad de vida.

El párkinson es una enfermedad crónica y progresiva del sistema nervioso que afecta principalmente al control del movimiento, aunque tiene diversos síntomas. Desde siempre, se ha vinculado con el temblor, la rigidez o la lentitud de movimientos. Sin embargo, los expertos subrayan que estos signos aparecen en la fase más avanzada.

Síntomas antes del temblor

Algunos signos pueden pasar desapercibidos o no relacionarse con este problema neurológico. Entre ellos, la pérdida del olfato, el estreñimiento, los trastornos del sueño o los cambios de ánimo. Síntomas "comunes" que el ser humano relaciona con otras enfermedades antes que con este problema neurológico. Pero la detección a tiempo de estos puede dar un giro completo a la enfermedad, ya que el desarrollo del Parkinson puede empezar incluso una década antes de empezar a temblar. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de prestar atención a estas señales tempranas y acudir a evaluación médica ante su aparición persistente.

Esta enfermedad se produce por una degeneración en las neuronas que se encargan de producir dopamina, un neurotransmisor esencial para coordinar los movimientos. A medida que estas células se deterioran, aparecen los síntomas motores característicos, que tienden a empeorar con el tiempo.

Lamentablemente, aún no existe una cura total para este trastorno, pero los avances en tratamientos farmacológicos y terapias permiten controlar los síntomas y ralentizar la progresión de la enfermedad. Además, hábitos saludables como el ejercicio físico regular y una adecuada atención médica contribuyen a mejorar el bienestar de los pacientes.

El Día Mundial del Párkinson busca no solo dar visibilidad a la enfermedad, sino también fomentar el diagnóstico temprano, reducir el estigma y apoyar a quienes conviven con ella, así como a sus familias y cuidadores.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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