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Una mujer se recupera de tres enfermedades mortales tras recibir una terapia celular en Alemania

La mujer recibió nueve tratamientos diferentes sin efectos duraderos. Necesitaba transfusiones de sangre diarias y medicación anticoagulante permanente.

In&eacute;dito: una mujer se recupera de tres enfermedades mortales tras recibir una terapia celular en Alemania

Inédito: una mujer se recupera de tres enfermedades mortales tras recibir una terapia celular en AlemaniaWeb Ciudad de Erlangen

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Manuel Pinardo
Publicado:

Una mujer que vivió más de una década con tres enfermedades autoinmunes potencialmente mortales, se ha recuperado después de que una terapia celular restableciera su sistema inmunológico descontrolado en el Hospital Universitario de Erlangen, en Alemania.

Los científicos lo califican como un milagro "sin precedentes", la mujer de 47 años padecía una enfermedad sanguínea rara y potencialmente mortal, la anemia hemolítica autoinmune, en la que un sistema inmunitario descontrolado destruye los glóbulos rojos.

Varias enfermedades autoinmunes

La mujer padecía trombocitopenia inmune, se produce cuando las células inmunitarias destruyen las plaquetas, aumentando el riesgo de hemorragias. Otra de sus enfermedades se conoce como síndrome antifosfolípido, aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos dañinos.

Las tres enfermedades se debían a linfocitos-B anómalos que producen anticuerpos para combatir las infecciones. Su situación era dramática, había recibido nueve tratamientos diferentes, ninguno de los cuales tuvo un efecto duradero, necesitaba transfusiones de sangre diarias y medicación anticoagulante permanente para controlar su enfermedad.

Terapia celular salvadora

Tras iniciar el tratamiento, los médicos observaron que las tres enfermedades habían respondido, lo que supuso un hito mundial y una notable mejoría del estado de la mujer. Ha permanecido en revisión sin tratamiento y ha podido retomar en gran medida su vida normal.

Se conoce como la terapia con células T-CAR, que ha demostrado ser revolucionaria para ciertos tipos de cáncer. El equipo extrajo los glóbulos blancos de la mujer y aisló sus células-T, eliminando las células infectadas o anormales.

Reintrodujeron las células

Los médicos modificaron genéticamente las células-T para que reconocieran una proteína llamada CD19 y las reintrodujeron en la paciente. La terapia actuó con rapidez, destruyendo las células-B anómalas.

La mujer recibió su última transfusión de sangre una semana después del tratamiento y dos semanas después ya estaba suficientemente fuerte para realizar actividades cotidianas.

Fabian Müller, que dirigió el equipo, afirmó que la respuesta de la mujer fue "extraordinaria", mejorando "significativamente su calidad de vida". Ahora se necesitan ensayos clínicos para determinar la durabilidad de la terapia y su eficacia para otras enfermedades autoinmunes.

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