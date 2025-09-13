Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Ataque cardíaco

Una infección común podría ser el detonante oculto de muchos ataques cardíacos

Un estudio de investigadores de Finlandia y Oxford ha descubierto que infecciones tan comunes como la gripe o las urinarias pueden actuar como detonantes de ataques cardíacos al activar bacterias ocultas en las arterias y provocar una respuesta inflamatoria peligrosa.

Una infecci&oacute;n com&uacute;n podr&iacute;a ser el detonante oculto de muchos ataques card&iacute;acos

Una infección común podría ser el detonante oculto de muchos ataques cardíacosFreepik

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Los ataques cardíacos no siempre se deben solo al colesterol, la mala alimentación o el estrés. Una investigación reciente apunta a que las infecciones virales frecuentes, como la gripe o incluso las del tracto urinario, podrían actuar como desencadenantes de estos episodios.

El infarto de miocardio, conocido médicamente como ataque cardíaco, ocurre cuando el flujo de la sangre al corazón se interrumpe de forma repentina, normalmente por un coágulo. Es una de las principales causas de muerte en el mundo, responsable de casi 18 millones de fallecimientos al año.

El papel de las infecciones

Los investigadores de la Universidad de Oxford y de Finlandia explican que las infecciones virales pueden reactivar bacterias latentes que permanecen en las placas de grasa acumuladas en las arterias coronarias. Estas bacterias, al "despertar", generan una respuesta inflamatoria intensa en el organismo. Ese proceso puede hacer que las placas se rompan, lo que a su vez provoca la formación de un coágulo y, finalmente, un infarto.

"Desde hace tiempo se sospechaba la participación de bacterias en la enfermedad coronaria, pero faltaban pruebas claras", señala el profesor Pekka Karhunen, uno de los responsables del estudio. El equipo encontró material genético de bacterias orales en placas ateroscleróticas de pacientes fallecidos por muerte súbita y en otros sometidos a tratamiento.

Nuevas posibilidades de prevención

Aunque el hallazgo no resta importancia a los factores de riesgo clásicos (como el tabaquismo o el colesterol alto), abre la puerta a nuevos métodos de prevención. Una de las líneas más prometedoras sería la vacunación frente a infecciones virales comunes, como la gripe, para reducir los episodios de inflamación que pueden acabar desencadenando un infarto.

Los expertos subrayan que la clave sigue siendo mantener hábitos de vida saludables, pero este descubrimiento podría ayudar a reforzar la prevención de la primera causa de muerte en el mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El mieloma múltiple y la importancia de seguir financiando su investigación: "Nos va la vida en ello"

Demuestran la eficacia de una nueva inmunoterapia frente al mieloma multiple resistente

Publicidad

Salud

Una infección común podría ser el detonante oculto de muchos ataques cardíacos

Una infección común podría ser el detonante oculto de muchos ataques cardíacos

Candida Auris, el hongo 'asesino' resistente a los fármacos

España lidera las infecciones por el hongo 'candida auris' en Europa: puede llegar a provocar la muerte

Medidor de insulina

Sanidad alerta de un posible fallo de serie en bombas de insulina

El aguacate, aliado para la vuelta al cole
Hábitos saludables

El aguacate, el mejor aliado para la vuelta al cole: "Favorece el desarrollo cognitivo y la concentración"

Sandra Golpe, presentadora y directora de Noticias 1
Migraña

Sandra Golpe, sobre las migrañas: "Siempre tengo miedo a que me entre en directo porque me inhabilita totalmente"

Imagen de archivo sobre tratamientos frente al VIH
Prevención VIH

Así funciona la vacuna para prevenir el VIH con una eficacia del 99,9%

Se trata de un medicamento inyectable que se administra cada 6 meses y presenta una eficacia del 99,9% en la prevención del VIH.

Maniobra RCP
Primeros auxilios

¿Sabrías hacer una RCP? La urgente necesidad de enseñar primeros auxilios en las escuelas y centros

En apenas 48 horas se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios, y la importancia de saber actuar ante un emergencia, es vital. Según Cruz Roja, el 60% de las muertes por paradas cardiorrespiratorias ocurren fuera del hospital.

Células cancerosas

La ‘caja negra’ del cáncer: un avance científico reconstruye su evolución y prevé su desarrollo

fagos

El milagro de los virus bacteriófagos: salvaron la vida de Irene devorando su infección

Fibra y proteína vegetal, claves para las mujeres que dan el pecho a sus bebés

Fibra y proteína vegetal, claves para las mujeres que dan el pecho a sus bebés

Publicidad