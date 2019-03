La vida después del cáncer

Las historias de Enrique, Sara e Isabel son historias de cáncer llenas de vida, y esta es una prueba. Son las últimas imágenes de su embarazo porque hace unas horas Isabel acaba de tener a su hija. Ella no la perdió, hizo frente a un cáncer en los ganglios linfáticos.

De lucha sabe mucho Sara. Un cáncer de mama no le impidió mirar al futuro de frente. Ánimo no le faltó a Enrique. Le diagnosticaron cáncer en la cabeza hace dos años. Eso no le ha impedido volver hacer lo que más le gusta: sus viajes en moto.

Cada día más personas lo superan, detrás avances científicos, farmacológicos, detección precoz y actitud positiva. Por eso esta campaña del Instituto Madrileño de Oncología. Junto a Enrique, Sara e Isabel más personas muestran recorridos para vivir después del cáncer porque se puede.