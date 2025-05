Así funciona el tratamiento contra la calvicie que puede provocar ideas suicidas: "Los efectos secundarios son frecuentes"

Fue allá por los años 90 cuando comenzó a usarse un fármaco llamado Finasterida e indicado para la hipertrofia benigna de próstata. Por azar y por sorpresa, se observó durante los ensayos clínicos que este tratamiento hacía recuperar la densidad del cabello a los pacientes que lo tomaban. Los efectos eran tales que el pelo llegaba a crecer en zonas donde ya se había perdido.

El boca a boca no se hizo esperar y lo cierto es que también los dermatólogos se sumaron a la receta de la Finasterida contra la alopecia, siendo hoy un tratamiento usado frecuentemente para ello. Sin embargo, a principios de este mes de mayo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informaba de que se habían registrado avisos de ideación suicida en pacientes tratados con este fármaco.

Tras el encendido de las alertas, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) revisó los riesgos, analizándose los casos que se habían notificado. La mayoría de ellos eran pacientes en los que la Finasterida se había indicado contra la alopecia androgénica. También se notificaron casos de disfunción sexual.

En la encuesta de WhatsApp de la semana pasada, decidisteis que investigásemos más sobre este tema y para ello hemos contactado con Nina Villasuso, miembro de la junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña.

Nina Villasuso nos explica de una forma clara cómo funciona este medicamento, que ahora se pone bajo la lupa. "La Finasterida es un principio activo, cuyo mecanismo de acción, es inhibir una encima que se llama 5-alfa reductasa y que está implicada en el metabolismo de la testosterona. Inicialmente, se recetaba para la hiperplasia benigna de próstata y los problemas relacionados, para reducir el tamaño de la próstata, y los problemas urinarios y, desde hace ya casi 30 años, también se prescribe para la alopecia androgénica". Además, añade con la reciente publicación en la mano: "El estudio es de dos principios activos, por un lado, la Finasterida, que es la que tiene la indicación para la alopecia androgénica, y, por otro lado, la Dutasterida, que es un principio activo similar y su mecanismo de acción es igual, que es disminuir la testosterona. Tiene sentido, que como la alopecia es una alopecia androgénica, que es la que tienen los hombres, para evitar la calvicie hay que disminuir esa producción de testosterona y, también tiene bastante lógica, que tiene efectos a nivel de impotencia, dificultades de erección o dificultades en la eyaculación y todo está relacionado". Dicho de otra forma, este principio activo tiene su cara y su cruz, por un lado, nadie niega sus efectos beneficiosos contra la calvicie, pero por otro también presenta estos efectos secundarios que "son bastante frecuentes".

Y exactamente, ¿cuánto es ese "bastante frecuente"? Cierto es que en la revisión en la que se basa la AEMPS para esta nueva información no se ofrece una incidencia concreta, pero Villasuso especifica que "el efecto secundario en la esfera sexual, sobre todo dificultades con la erección y la eyaculación o problemas con la libido es frecuente. Frecuente quiere decir que aparece entre un 1% y 10% de los pacientes, siempre que ese efecto secundario se notifique, porque estos datos de los estudios se basan en notificaciones, pero pueden ser más porque hay efectos secundarios que no se llegan a notificar, pero sí que es frecuente. En cuanto a la frecuencia de la depresión y la ideación suicida, en el estudio no se puede concluir cuál es la frecuencia, pero se seguirá estudiando para ver si eso continúa con las medidas que se van a tomar a partir de ahora", apunta.

Y es que al final todo parece estar relacionado y aunque "habría que hacer un estudio más meticuloso" nuestra experta cree que la mayor parte de los pacientes que primero experimentan problemas en la esfera sexual luego presentan problemas de depresión, insomnio o incluso de ideación suicida y matiza "que en algún caso sí que ha llegado a suicidarse".

En una época en la que vivimos de cara a la galería y en la que la apariencia es una parte importante de nuestro día a día, el boca a boca sigue siendo una de las principales fuentes de información y eso, en este caso en concreto, puede estar jugándonos una mala pasada. "Sí funciona mucho el boca a boca, te lo digo por mi experiencia en la farmacia. Aparte de las presentaciones comerciales, se están haciendo muchos preparados, mucha formulación magistral de preparados con Finasterida y Minoxidil y esto se utiliza muchísimo. Ha aumentado mucho en los últimos 5 años porque además, este es un tratamiento previo e incluso si te haces un trasplante de pelo es un tratamiento post casi de por vida, entonces sí funciona el boca a boca, pero yo en mi caso y mis compañeros en farmacias españolas nunca lo dispensamos sin una prescripción. Que se pueda conseguir por otra vía, o que quizás se pueda conseguir por internet, también puede pasar", dice Nina Villasuso.

Y esa es la clave de toda esta problemática. Este tratamiento ha de utilizarse siempre con prescripción médica. Tras la nueva información de la AEMPS la recomendación oficial pasa por "interrumpir el tratamiento inmediatamente si los síntomas de depresión o ideación suicida ya se han presentado y después hablar con el médico. Si los síntomas son en la esfera sexual, primero hablar con el médico para hacer una nueva valoración y después, si así lo aconseja el profesional, interrumpir o no el tratamiento".

Pero estos efectos secundarios deberían desaparecer después del uso de este principio activo. Sin embargo, hay constancia del 'síndrome postfinasterida', que es que estos efectos secundarios a nivel sexual perduran en el tiempo, incluso después de haber dejado de tomar la medicación. Sí que hay algunos casos de algunos hombres que sufren esto ¿qué pasa? Que tampoco se ha conseguido encontrar ningún biomarcador que corrobore esta relación entre causa y efecto. Por tanto, lo que piensan algunos científicos es que puede haber hombres más sensibles al efecto de la finasterida", concluye Villasuso.

