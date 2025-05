Encogimiento de pene o pérdida del orgasmo, efectos secundarios de este popular crecepelo: "Los riesgos superan a los beneficios"

Las Agencias del Medicamento de España, Europa y Estados Unidos avisan de un conocido crecepelo, la finasterida. Han alertado que podría provocar pensamientos suicidas. Es un medicamento muy popular y en España hay una asociación de afectados que ha denunciado varios casos.

Carlos Rerucha, de la plataforma de Afectados por la Finasterida, señala que el medicamento hace que el "pelo se vuelva más grueso". "Para la alopecia funciona, eso es innegable", destaca. Pero destaca que "los riesgos superan a los beneficios". Provoca efectos secundarios como la disfunción eréctil, bajada de la libido... El mismo prospecto advierte de esos efectos y de una larga lista.

También puede provocar encogimiento de pene o pérdida del orgasmo. Ahora también se añade un efecto secundario más, la depresión. "Nunca te hablan de la depresión en consulta, solo te hablan de lo sexual", relata Rerucha.

"No puedo salir del pozo negro en el que me he metido"

Este es el testimonio de una de las personas afectadas por este medicamento: "No puedo salir del pozo negro en el que me he metido. No puedo dormir ni concentrarme en nada. Mi vida es un infierno. Tomé una medicación para el pelo y me provocó una depresión. Lo he intentado todo para curarme y no lo consigo". Poco después de mandar este mensaje a un amigo, se arrojó al vacío desde una planta 12.

Por su parte, Javier de Felipe, cirujano capilar, comenta que "en el caso de un paciente que yo sepa que tenga algún trastorno de la ansiedad o depresión, tiene que tener sí o sí del psiquiatra". Rerucha denuncia que la finasterida "se receta alegremente". La Agencia Española del Medicamento no acusa directamente al medicamento en sí, pero advierte que los que la toman podrían sufrir ideaciones suicidas.

