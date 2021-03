Así explica Margarita del Val por qué la vacuna del coronavirus no evita que te contagies pero sí la enfermedad

Las vacunas contra el coronavirus son eficaces. Los expertos y virólogos como Margarita del Val, investigadora del CSIC, aseguran que una persona vacunada contra el coronavirus, no podrá sufrir la enfermedad, es decir, no la padecerá (solo puede tener algunos síntomas leves), pero sí puede contagiarse y aunque no lo padezca, transmitir el coronavirus a los demás.

"Las vacunas son un escudo frente al COVID-19 pero los vacunados pueden contraer la enfermedad, pasarla sin síntomas y por tanto ser también contagiosos", explicaba la investigadora del CSIC, Margarita del Val.

Margarita del Val, viróloga, ha afirmado que las vacunas del coronavirus "son sencillas" y que solo tienen una proteína y "por eso no protejan de todo lo que hace un virus en nuestro interior".

"Ahora mismo las personas vacunadas, en caso de que se infecten, que será sin saberlo, pueden ser como los asintomáticos contagiosos y eso ya sabemos que ha sido uno de los daños de esta pandemia, lo silencioso que es el contagio que no sabemos de donde nos viene", explicaba del Val.

La viróloga dice que "hay que esperar a tener más evidencia, aunque la evidencia actual parece que va por ahí". Añade que esta se sigue investigando y que "todavía no sabemos si las vacunas frenan la transmisión, por lo tanto hay que seguir con cuidado porque podemos ser todos contagiosos".

Las vacunas del coronavirus permite que la persona vacunada no padezca la enfermedad de forma grave, en algunos casos sí pueden aparecer algunos síntomas, pero leves.

Movilidad en Semana Santa

Los desplazamientos son unos de los predictores "de que van a haber muchos casos y van a haber muertes en un par de semanas", asegura la viróloga Margarita del Val, sobre relajar las restricciones de movilidad durante la Semana Santa.

"Se sigue la movilidad de una manera anónima viendo cuanta movilidad tienen los móviles y se sabe que eso correlaciona muy bien con los problemas de oleadas y de casos", explica del Val, que añade que "la movilidad nos hace exponernos a personas distintas a las habituales y eso nos lleva a más casos"