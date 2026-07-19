La atención integral, un apoyo más allá del tratamiento médico para los pacientes con cáncer

La atención integral combina los tratamientos médicos convencionales con apoyo psicológico, asesoramiento social y jurídico, nutrición especializada, fisioterapia y ejercicio físico para atender las diferentes necesidades de los pacientes oncológicos durante y después de la enfermedad.

Este modelo es el que ofrece la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y del que se benefició Lorena después de que le diagnosticaran un cáncer de mama en marzo de 2022.

"El diagnóstico inicial fue mucho más alentador de lo que luego fue la realidad", explica. Durante el proceso tuvo que someterse a dos cirugías, la extirpación de ganglios, quimioterapia y radioterapia.

La evolución de la enfermedad transformó rápidamente la esperanza inicial en miedo e incertidumbre. "Pasas del optimismo a la preocupación absoluta en cuestión de horas y minutos", recuerda Lorena.

Fue entonces cuando su oncóloga le habló de la posibilidad de complementar el tratamiento médico con los servicios de atención integral de la AECC.

"Yo estaba aterrorizada. En 15 días iba a perder el pelo", relata la paciente. Tras acudir a la asociación, salió de la consulta con "una lista interminable de citas" con diferentes profesionales.

Desde la AECC explican que este modelo trata de atender las necesidades "psicológicas, sociales, jurídico-laborales y de acompañamiento" que pueden aparecer desde el momento del diagnóstico.

Lorena comenzó a recibir apoyo de fisioterapeutas y nutricionistas y participó también en sesiones de entrenamiento físico, especialmente ejercicios de fuerza.

El ejercicio como parte de la recuperación

La paciente asegura que la actividad física tuvo un impacto importante en su recuperación. "Con el deporte, la recuperación llegaba muchísimo antes", señala.

Su entrenador destaca también la evolución experimentada durante las sesiones. "Ella no podía levantar casi la pierna y ahora ya ni le duele la rodilla", explica.

Desde la asociación insisten en que el acompañamiento no debe finalizar necesariamente cuando concluyen la quimioterapia, la radioterapia o las intervenciones quirúrgicas.

"No termina cuando acaba el tratamiento médico, termina cuando la persona considera que ese proceso ha terminado", afirman desde la AECC.

Para Lorena, este modelo supone principalmente sentirse acompañada durante uno de los momentos más difíciles de su vida. "Es una manera de no sentirte sola", asegura.

Aunque la atención integral no garantiza la curación de la enfermedad, la paciente considera que "marca una diferencia muy importante", ya que contribuye a mejorar la calidad de vida y facilita la recuperación física y emocional.

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