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Venezuela confirma tres muertes por hantavirus

El Ministerio de Salud asegura que los casos detectados en Anzoátegui son aislados y niega que exista relación con otros dos fallecimientos investigados en Barinas.

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Hantavirus Reuters-Dado Ruvic

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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El Ministerio de Salud de Venezuela ha confirmado este martes la muerte de tres personas por hantavirus en el estado de Anzoátegui, en el noreste del país. Al mismo tiempo, ha informado del fallecimiento de otros dos profesionales sanitarios en Barinas, aunque ha precisado que las causas de estas muertes todavía están siendo investigadas y que, por el momento, no existe relación entre ambos episodios.

La comunicación oficial llega después de que durante las últimas horas circularan en redes sociales y en algunos medios locales informaciones sobre posibles fallecimientos vinculados a una situación sanitaria sin explicación.

Tres casos confirmados de hantavirus

En un comunicado difundido a través de Instagram, el Ministerio de Salud confirmó los tres fallecimientos registrados en Anzoátegui y trató de transmitir un mensaje de tranquilidad a la población.

"Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui (noreste) con diagnóstico confirmado de hantavirus", señaló el departamento, que además insistió en que no existe "un riesgo generalizado para la comunidad".

El organismo recordó que los casos más recientes de esta enfermedad en Venezuela se habían detectado en el estado Portuguesa durante 2025 y en Delta Amacuro en 2024, según un informe publicado por la propia cartera el pasado mes de mayo.

Asimismo, explicó el mecanismo de transmisión del virus: "Este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados. No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país".

Investigan otras dos muertes en Barinas

Además de los casos confirmados por hantavirus, el Ministerio informó de la muerte de dos profesionales de la salud en Barinas. No obstante, indicó que el origen de ambas muertes todavía no ha sido determinado y que las investigaciones continúan en marcha.

El departamento sanitario subrayó que, hasta conocer los resultados definitivos, no puede establecerse ninguna relación con los fallecimientos registrados en Anzoátegui. "Ambos casos responden a situaciones aisladas que no tienen vinculación entre sí ni representan un riesgo generalizado para la comunidad", señala el texto que acompaña a la publicación oficial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó el pasado mes de mayo, tras un brote de hantavirus detectado en un crucero neerlandés, que este virus puede transmitirse mediante un contacto muy estrecho, incluida la exposición a saliva o secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra.

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