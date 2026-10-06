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El alcohol causa casi 14.000 muertes al año: el 65% son prematuras

Un nuevo informe de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III muestra los datos del alcohol en España, en las dos primeras décadas del siglo XXI perdieron la vida más de 300.000 personas por el consumo de esta droga.

Imagen de una copa

El alcohol causó más de 300.000 muertes en España entre 2001 y 2021 | Pexels

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Eduardo Siles
Eduardo Siles
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Cada año mueren en España más de 14.000 personas por el consumo de alcohol. Si lo comparamos con las cerca de 1.800 muertes al año que se producen en España vinculadas a accidentes de tráfico, la cifra llama la atención. En total esos 14.000 muertos al año suponen el 3% de la mortalidad. Tres de cada diez muertes en nuestro país son atribuibles al consumo de alcohol. Y lo que preocupa especialmente a los médicos es que de esas muertes, dos de cada tres son muertes prematuras, es decir personas que con menos de 75 años sufren las consecuencias devastadoras del consumo de alcohol llevándose su vida por delante.

Estas son algunas de las principales conclusiones que aporta esta semana un nuevo informe publicado por el Ministerio de Sanidad y en el que ha trabajado la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, la Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos.

El perfil del afectado

Según publica el informe el riesgo de morir por consumo de alcohol es mayor en hombres es mayor que en mujeres, de hecho el informe apunta a que el riesgo es hasta cuatro veces mayor si lo comparamos por sexos. Además de apuntar a los hombres, el estudio señala que ellos sufren las consecuencias del alcohol principalmente por el consumo excesivo de esta sustancia. Sigue habiendo grandes diferencias entre comunidades autónomas, las más afectadas y las que tienen tasas de mortalidad más altas son por este orden, la primera Asturias, seguida de Galicia y Ceuta y Melilla. Sin embargo las autonomías que están mejor son Madrid, Extremadura y Navarra con tasas de mortalidad mucho más bajas.

Enfermedades vinculadas al alcohol

Según los datos, entre los 14.000 muertos, la mayoría de personas afectadas por el consumo de alcohol murieron por cáncer, casi 6.000 personas al año, también las enfermedades digestivas supusieron más de 5.300 muertes.

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