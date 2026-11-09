La obsesión por medir la calidad del sueño puede provocar insomnio

Se llama ortosomnia: obsesión por controlar la calidad del sueño. Y en cierta medida viene potenciada por otro término de moda en las redes sociales: ´sleepmaxxing´ (Corriente social que promueve la optimización del sueño mediante rutinas, dispositivos y productos destinados a mejorar el descanso).

Hay aplicaciones que puntúan la calidad de nuestro sueño, que graban si roncamos o hablamos mientras dormimos. Hay gente que se acuesta antes o que tapa la boca con cinta para respirar solo por la nariz. Hay muchas nuevas rutinas que miden nuestro sueño y la pregunta es obligada: ¿La a obsesión por dormir bien puede provocar insomnio?

"Por supuesto que sí. Puede provocarlo como cualquier obsesión. A la consulta nos llegan pacientes obsesionados con las cifras que les ofrecen los distintos dispositivos que utilizan, sin tener en cuenta que cada persona es un caso y que en cuestión de sueño, cada persona es un caso dependiendo de su edad y hasta de su momento del día", explica la doctora Sofía Rodríguez, experta en sueño.

El impacto de la ortosomnia

Cuidamos el horario del sueño, la duración o la creación de rutinas. Los expertos defienden comportamientos saludables que eviten comportamientos estrictos. "No hay que obsesionarse con las cifras que nos dan dispositivos de manera genérica. Para dormir basta con oscuridad y silencio. No es necesario ningún ritual especial, ni músicas o luces rojas", explica la experta.

Un estudio de la Sociedad Española de Neurología concluye que el 14% de los participantes cumplía muchos de los requisitos de la ortosomnia.

"Siempre debemos tener en cuenta que la información que nos aportan esas herramientas es superficial y no personalizada. Que pasemos una mala noche no es sinónimo de patología del sueño. Tampoco tiene por qué ser un trastorno no dormir en una temporada. Hay momentos de la vida o etapas del ser humano que demandan mayor o menor cantidad de sueño", dice Rodríguez.

En el caso de que las dificultades se repitan y afecten a la vida diurna o sean habituales los ronquidos con pausa y despertares con ahogo, hay que consultar a un médico y no a una app.