Científicos desarrollan una terapia experimental que logra que el corazón se repare a sí mismo tras un infarto

Después de sufrir un infarto, el corazón de un adulto puede llegar a perder hasta mil millones de células musculares. A diferencia de lo que ocurre con otros órganos del cuerpo, el corazón adulto no se regenera, por lo que las células perdidas nunca se reemplazan. De esta manera, su pérdida reduce la resistencia del corazón y puede ocasinar la formación de cicatrices, insuficiencia cardíaca y, en última instancia, la muerte.

Ahora, se ha conocido que científicos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) han desarrollado un tratamiento que "reactiva" las células del músculo cardíaco para que comiencen a dividirse y ayuden a reparar el músculo dañado, unos resultados publicados en la revista 'Nature Cardiovascular Research'.

Es un estudio llevado a cabo con ratones, en el que este tratamiento produjo un ritmo cardíaco más fuerte y aumentó la cantidad de sangre bombeada a través del corazón con cada latido en aproximadamente un 10%, en comparación con los ratones que recibieron un tratamiento simulado, después de un ataque cardíaco.

Aunque no estamos hablando de una cura definitiva, incluso pequeñas mejoras en la función cardíaca se han relacionado con una menor mortalidad en los pacientes, así como una mayor capacidad para realizar las actividades diarias.

"Resultados realmente prometedores"

A pesar de que los tratamientos actuales son capaces de reducir los síntomas y ralentizar la progresión de la enfermedad cardíaca, no pueden regenerar el músculo cardíaco que ya se ha perdido. "Estos son resultados realmente prometedores. No existe cura para la insuficiencia cardíaca, y nuestro tratamiento podría tener un impacto significativo en la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo", señala la doctora Catherine Wilson, profesora asociada del Departamento de Farmacología y del Instituto Gurdon de la Universidad de Cambridge, y coautora principal del estudio.

El profesor Bryan Williams, director científico y médico de la British Heart Foundation, destaca que "lograr que el corazón humano se repare a sí mismo es el santo grial para los cardiólogos. Resulta emocionante cuando estudios como este logran reactivar la regeneración de las células del músculo cardíaco".