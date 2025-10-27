Alerta alimentaria: la AESAN ordena retirar gofres de una conocida marca por la presencia de plásticos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha activado una nueva alerta alimentaria a raíz de la detección de fragmentos de plástico azul en gofres belgas de la marca Lotus. La advertencia llega tras una notificación urgente emitida por la Comunidad de Madrid a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), el mecanismo oficial para alertas dentro del territorio español.

AESAN ha pedido expresamente a los consumidores que no consuman este producto en ningún caso, y ha trasladado la notificación a las autoridades autonómicas para que verifiquen su retirada inmediata de los puntos de venta. Aunque la distribución inicial confirmada afecta a Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco, no se descarta que haya llegado a otras regiones mediante redistribuciones internas o compras online.

Las características del lote afectado son las siguientes:

Nombre: Gofre belga 250 g (x5)

Marca: Lotus

Presentación: paquete con 5 unidades

Lote: 171225G

Caducidad: 17/12/2025

Condición de venta: temperatura ambiente

Segunda alerta alimentaria activa

Esta notificación se suma a otra alerta emitida por AESAN en las últimas horas, tras detectarse sustancias psicoactivas (HHC y THC), derivados del cannabis, en productos de confitería de las marcas Heavens Haze y Happy Bites, procedentes de la República Checa. En este caso, los productos afectados son las '10-0H-THC Lemon Gummies' de Heavens Haze y los '95% 10-0H HHC' de Happy Face, envasados a temperatura ambiente y distribuidos inicialmente en la Comunidad Valenciana.

AESAN advierte del alto riesgo para la salud, especialmente en menores, y recalca que la venta de alimentos con estas sustancias está prohibida en la Unión Europea. Del mismo modo, alerta del peligro de comprar estos productos por Internet o tiendas no autorizadas, aunque lleven mensajes como "no destinado al consumo".

Tanto en el caso de los gofres contaminados con plástico como en el de los productos con compuestos psicoactivos, la recomendación oficial es la misma: no consumir, desechar inmediatamente y no adquirir artículos similares por canales no seguros.