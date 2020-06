Repaso a los momentos más destacados del 2012 en antena3.com

El año que despedimos nos ha traído muchas noticias y muy importantes. Un 2012 que hemos vivido pegados a la actualidad, desde la política y la economía hasta un año de éxitos en el deporte español.

Muchos han sido los protagonistas de la actualidad nacional, pero el año dejará para la historia la imagen del rey pidiendo perdón por su viaje a Botswana, el pulso nacionalista a la unidad de España, la marcha de Aguirre o la visita de Urdangarín a un juzgado en calidad de imputado.

El PSOE ha tratado recomponerse de la derrota en las generales. Chacón y Rubalcaba pugnaron por el liderato del partido. El veterano político salió ganador. El PP madrileño se vio sorprendido por la decisión de Esperanza Aguirre de abandonar la presidencia de la Comunidad.

Quien no dimitió fue el ex presidente valenciano Francisco Camps. Resultó absuelto, la justicia dijo que no cometió ningún delito por aceptar trajes de “la trama Gurtel”. Al principal cabecilla de esta red de corrupción, Francisco Correa, le vimos salir de la cárcel, a la espera de ser juzgado.

2012 ha sido también un año de reelecciones. Obama sigue de inquilino en la casa Blanca un mandato más, tras imponerse al republicano Mitt Romney.

Vuelve también Vladimir Putin, que gobernará Rusia 8 años más. Los venezolanos reeligen por tercera vez a Hugo Chávez, que se perpetúa en el poder si el cáncer no se lo impide.

Pero si ha habido unas elecciones históricas es en Egipto. Era la primera vez que votaban los egipcios. El islamista Mohamed Morsi es el nuevo faraón.

Siria es una guerra sin salida. El conflicto ha dejado este año más de 40.000 muertos. Un año sangriento también en Gaza. Israel bombardea a la población palestina en represalia por los cohetes lanzados por Hamás.

Y un 2012 de tiroteos en Estados Unidos. En Denver, un joven dispara contra los espectadores de un cine durante el estreno de Batman. Asesinó a 12 personas.

En el ámbito económico, los meses avanzaban y la crisis se acentuaba. Todos hemos aprendido qué es eso de la prima de riesgo. Un indicador que a lo largo de los últimos doce meses ha tenido más altos que bajos.

Entre tanto, las alarmas saltaban en el sector bancario. Bankia, la cuarta entidad financiera de España era nacionalizada, y su presidente Rodrigo Rato presentaba la dimisión.

Con el verano se calentaban los ánimos de los españoles. Miles de ciudadanos han salido, este año, a las calles de sus ciudades para protestar. Los primeros los mineros. Una marcha negra llegaba a Madrid.

Antes de terminar las vacaciones y comenzando la vuelta al cole, Bruselas nos obligó a reducir el gasto y aumentar los ingresos. El Gobierno ante esta petición aumentó el IVA.

Pero en las lista de los principales problemas de los ciudadanos irrumpieron, de manera dramática, los desahucios. La presión social obligó al Gobierno a actuar y se aprobó un Real Decreto.

Las alegrías para España nos llegaban desde el deporte. Podríamos hablar de Messi, Cristiano Ronaldo, Falcao, Fernando Alonso, Nadal, Vettel, Guardiola o Mourinho. Pero si recordaremos este año por algo, será por la gesta que logró la selección española de fútbol.

La goleada ante Italia por 4 a 0 en la final de la Eurocopa de Polonia y Ucrania cerró el ciclo ganador de Eurocopa- Mundial-Eurocopa. Nuestros clubes futbolísticos no se quedaron a la zaga. La Europa League y la brillante Supercopa de Europa conseguida por el Atlético de Madrid fueron los éxitos internacionales más destacados.

Mourinho ganó su primera Liga con el Real Madrid, batiendo el récord de puntos dejándolo en cien. Aunque el pichichi y la Bota de Oro se los llevó Messi, rompiendo en este 2012 el récord de goles. Aunque una de las noticias más inesperadas fue el anuncio de Tito Vilanova como nuevo entrenador del Barcelona el mismo día que se confirmaba la marcha de Guardiola.

Más allá del fútbol, año agridulce para Nadal. Consiguió su séptimo Roland Garros ante Djokovic. Pero se perdió el final de la temporada por su lesión en la rodilla.



Luchó mucho Fernando Alonso por su tercer Mundial de Fórmula 1. Pero enfrente se encontró con Vettel y sobre todo un coche, el del alemán, mucho mejor que el suyo. Incluso en el último Gran Premio, el de Brasil, consiguió ser virtualmente campeón durante unas vueltas, aunque finalmente la alegría se la llevó Vettel. Esperemos que entre las buenas noticias de 2013 podamos contar un nuevo triunfo del piloto asturiano.