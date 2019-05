Las tres noticias más importantes de este jueves 16 de mayo

Detenido el histórico etarra Josu Ternera en Francia

El exdirigente de ETA detenido este jueves en Francia abandonó la comisaría de Sallanches en un coche policial para dirigirse hasta Bonneville, donde tiene previsto declarar ante el juez.

El Parlament bloquea que Miquel Iceta pueda presidir el Senado

El 'no' de Junts per Catalunya, ERC y la CUP frustra la operación de los socialistas para que Iceta sea nombrado presidente del Senado. El líder del PSC asegura que esta decisión no le restará "un ápice de voluntad de hallar soluciones acordadas".

Trump veta los negocios con firmas extranjeras como Huawei que puedan suponer "un riesgo para la seguridad nacional"

En un comunicado, el gigante tecnológico chino señaló que este tipo de "restricciones irrazonables" infringen los derechos de la empresa y plantean "otros problemas legales graves".